28 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün en çok izlenen dizisi belli oldu!

29 Ekim tatilinin de etkisiyle pek çok yapımda düşüş kaydedilirken, TRT 1’in tarihi türdeki dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 5,23 reyting ile liderlik serisini sürdürdü. ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,10 reytingle zirvenin en yakın takipçisi oldu; kanalın bir diğer gündüz kuşağı Esra Erol'da ise 4,75 ile üçüncü sıraya yerleşti.

ÖNE ÇIKANLAR VE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER

Kıskanmak (Now TV) yükseliş trendini koruyarak 4,45 reytingle dördüncü sıraya çıktı; özet bölümü de 3,44 ile Top 10’da yer aldı.

Bahar (Show TV) yaklaşık 1 puanlık sert düşüşle 3,51 reytinge gerileyip altıncılığa indi.

Kral Kaybederse (Star TV) benzer bir düşüşle 3,46 reytingle yedinci sırayı aldı.

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,79 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM(28 EKİM 2025 SALI – 20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 5,23 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,10 3 Esra Erol'da 4,75 4 Kıskanmak 4,45 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,79 6 Bahar 3,51 7 Kral Kaybederse 3,46 8 Kıskanmak (Özet) 3,44 9 Masterchef Türkiye 3,33 10 Mehmed: Fetihler Sultanı (Özet) 3,05

Not: Yukarıdaki liste ve tüm reyting değerleri TİAK verilerine dayanmaktadır.

KISA ANALİZ: ZİRVEDE REKABET VE KATEGORİ DİNAMİKLERİ

Lider Mehmed: Fetihler Sultanı (5,23) ile ikinci sıradaki Müge Anlı (5,10) arasındaki makas 0,13 puan seviyesinde. Kıskanmak hem ana bölüm hem de özetle listeye iki farklı sıradan girerek izlenme tabanını genişleten yapımlar arasında öne çıktı. 29 Ekim tatil etkisiyle genel düşüş eğilimine rağmen, TRT 1’in tarihî yapımı artış trendini koruyarak günün kazananı oldu.

28 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Bugünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Mehmed: Fetihler Sultanı 5,23 reytingle günü lider tamamladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert kaç reyting aldı?

5,10 reytingle ikinci sırada yer aldı.

İlk 3 sıra nasıl oluştu?

Mehmed: Fetihler Sultanı – 5,23 Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,10 Esra Erol'da – 4,75.

Kıskanmak’ın performansı ne durumda?

Ana bölüm 4,45 reytingle 4., özet 3,44 reytingle 8. sırada yer aldı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,79 reytingle haber bültenleri içinde zirvede.

Hangi yapımlar düşüş yaşadı?

Bahar yaklaşık 1 puan gerileyerek 3,51’e indi; Kral Kaybederse de benzer ölçekte düşüşle 3,46’ya geriledi.

SONUÇ: TATİL ETKİSİNE RAĞMEN LİDER DEĞİŞMEDİ

29 Ekim tatilinin yarattığı dalgalı seyirde bile Mehmed: Fetihler Sultanı liderliğini perçinledi; gündüz kuşağında Müge Anlı ve Esra Erol'da istikrarlı performanslarıyla üst sıraları korudu. Kıskanmak’ın hem ana bölüm hem özetle listede yer alması, izleyici ilgisinin sürdüğünü gösterirken; Bahar ve Kral Kaybederse cephesindeki geri çekilme günün en dikkat çeken değişimleri arasında kayda geçti.