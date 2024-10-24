28 Ekim kargolar açık mı? 28 ve 29 Ekim'de kargo çalışıyor mu?

28 Ekim'de yarım gün ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm gün resmi tatil olması sebebiyle olarak 28 Ekim kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 28 Ekim'de kargolar çalışıyor mu sorusunu araştırıyor.Peki, 28 Ekim kargolar açık mı? 28 ve 29 Ekim'de kargo çalışıyor mu? İşte detaylar.

28 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü kargolar öğlene kadar açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bir gün öncesi olan 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil. Resmi tatil olduğu günlerde bankalar, kamu kurumları ve kargolar kapalı olacak.

28 VE 29 EKİM'DE KARGO ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim günü kargolar öğlene kadar çalışıyor olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlarda işlemlerini 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar yapabilecekler. 29 Ekim'de ise kargo firmaları tüm gün çalışmıyor olacak. Kargo işlemi olan yurttaşlar işlemlerini 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirebilecekler.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: