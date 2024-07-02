28 Haziran hangi burç? 28 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 28 Haziran hangi burç sorusu ise 28 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 28 Haziran hangi burç? İşte 28 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

28 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 28 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 28 Haziran hangi burç? İşte 28 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

28 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

28 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

28 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

28 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 28 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 28 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 28 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 28 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

28 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

751 - I. Carloman, Frank Kralı (ö. 771)

1243 - Go-Fukakusa, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 89. imparatorudur (ö. 1304)

1476 - IV. Paulus, 23 Mayıs 1555 - 18 Ağustos 1559 arasında papa (ö. 1559)

1491 - VIII. Henry, İngiltere Kralı (ö. 1547)

1577 - Peter Paul Rubens, Flaman ressam (ö. 1640)

1703 - John Wesley, İngiliz rahip ve Metodizm'in kurucusu (ö. 1791)

1712 - Jean-Jacques Rousseau, İsviçreli düşünür (ö. 1778)

1818 - Angelo Secchi, İtalyan Cizvit ve gök bilimci (ö. 1878)

1824 - Paul Broca, Fransız hekim, anatomist ve antropolog (ö. 1880)

1867 - Lightner Witmer, Amerikalı psikolog (ö. 1956)

1867 - Luigi Pirandello, İtalyan oyun yazarı, romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1936)

1873 - Alexis Carrel, Fransız fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1944)

1875 - Henri Lebesgue, Fransız matematikçi (ö. 1941)

1883 - Pierre Laval, Fransız siyasetçi (ö. 1945)

1892 - Edward Halett Carr, İngiliz tarihçi ve yazar (ö. 1982)

1902 - Richard Rodgers, Amerikalı besteci, şarkı sözü ve oyun yazarı (ö. 1979)

1906 - Maria Goeppert-Mayer, Alman asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1972)

1912 - Sherwood Rowland, Amerikalı kimya profesörü (ö. 1927)

1914 - Aribert Heim, Avusturya asıllı nazi Alman doktor (ö. 1992)

1918 - William Whitelaw, Britanyalı siyasetçi (ö. 1999)

1926 - Mel Brooks, Amerikalı sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen

1928 - John Stewart Bell, Kuzey İrlandalı fizikçi (ö. 1990)

1928 - Hans Blix, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İsveçli eski başkanı

1932 - Pat Morita, Japon asıllı Amerikalı sinema aktörü (ö. 2005)

1934 - Georges Wolinsky, Fransız karikatürist ve çizgi roman karikatüristi (ö. 2015)

1936 - Belgin Doruk, Türk sinema oyuncusu (ö. 1995)

1940 - Muhammed Yunus, Bangladeşli bankacı ve ekonomi profesörü ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1941 - David Lloyd Johnston, Kanadalı akademik yazar

1943 - Klaus von Klitzing, Alman fizikçi

1944 - Sohrab Şahit Sales, İranlı yönetmen (ö. 1998)

1945 - Nazlı Eray, Türk öykücü ve romancı

1945 - Türkân Şoray, Türk oyuncu

1946 - Bruce Davison, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1946 - Gilda Radner, Amerikalı oyuncu (ö. 1989)

1948 - Kathy Bates, Amerikalı oyuncu ve Oscar ödülü sahibi

1952 - Enis Batur, Türk şair

1952 - Jean-Christophe Rufin, Fransız yazar

1955 - Civan Canova, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve oyun yazarı (ö. 2022)

1955 - Thomas Hampson, Grammy Ödülü sahibi Amerikalı bariton

1957 - Georgi Parvanov, Bulgar politikacı ve Başbakan

1961 - Kerem Görsev, Türk müzisyen

1963 - Mike Fitzpatrick, Amerikalı hukukçu ve siyasetçi (ö. 2020)

1964 - Sabrina Ferilli, İtalyan tiyatro ile sinema oyuncusu ve televizyon sunucusu

1966 - John Cusack, Amerikalı aktör

1966 - Şenay Gürler, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1966 - Mary Stuart Masterson, Amerikalı oyuncu

1969 - Stéphane Chapuisat, İsviçreli eski futbolcu

1969 - Ayelet Zurer, İsrailli oyuncu

1971 - Fabien Barthez, Emekli Fransız kaleci

1971 - No I.D., Amerikalı müzik yapımcısı

1971 - Elon Musk, SpaceX Uzay Şirketi'nin kurucusu

1974 - Yiğit Arı, Türk oyuncu

1976 - Hans Sarpei, Ganalı futbolcu

1976 - Ali İhsan Varol, Türk sunucu

1977 - Harun Tekin, Türk müzisyen ve Mor ve Ötesi'nin solisti

1980 - Maurizio Domizzi, İtalyan futbolcu

1981 - Mara Santangelo, İtalyan tenisçi

1983 - Dorge Kouemaha, Kamerunlu futbolcu

1984 - Andriy Pyatov, Ukraynalı kaleci

1987 - Karin Knapp, İtalyan tenisçi

1991 - Kevin De Bruyne, Belçikalı futbolcu

1991 - Seohyun, Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve dansçı

1992 - Oscar Hiljemark, İsveçli futbolcu

1992 - Elaine Thompson-Herah, Jamaikalı atlet

1993 - Bradley Beal, Amerikalı basketbolcu

1993 - Anastasios Bakasetas, Yunan millî futbolcu

28 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

28 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

28 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

28 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

28 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 28 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

28 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

28 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

28 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

28 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 28 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.