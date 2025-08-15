28 ilanın 22’si kişiye özel

İlayda SORKU

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) tüm uyarılarına rağmen akademik kadro ilanları, tek kişiyi tarif etmeye devam ediyor. Siirt Üniversitesi için 13 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan 28 kişilik ilanda 22 kadronun, ilan metnine yerleştirilen “özelleştirilmiş” kriterlerle üniversitede görev yapan belirli isimleri işaret ettiği görüldü. İlanlarda, “otlu peynir ve yenilebilir film ile kaplama”, “öğretmenlerin örtük inançları ve tek cinsiyetli eğitim ortamları” ve “salamura yaprak yetiştiriciliği” gibi konularda çalışma yapmış olmak şartları aranması dikkat çekti. Açılan şartlar ve ilgili bölümlerde görev yapan akademisyenlerin çalışmaları şu şekilde sıralandı:

• Doç. Dr. Mehmet Sabır Çevik:

İlan: Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü, “Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olup, güçlendirici liderlik, okullarda sosyal medya kullanımı ve kişi-örgüt uyumu ile ilgili çalışmaları olmak.”

Çalışmaları: “Okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışları ile öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığı arasındaki ilişki”, “Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin örgütsel iletişimde yeni bir platform olarak okullarda sosyal medya kullanımına ilişkin görüşleri” ve “Kişi-örgüt uyumu ile örgütsel destek arasındaki ilişki”

• Kübranur Yıldız Bayhan:

İlan: Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, “Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak ve otlu peynir ve yenilebilir film ile kaplama üzerine çalışma yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Siirt otlu peynirini endüstriye kazandırma çalışmaları”,” Siirt otlu tulum peyniri üzerine deneysel çalışmalar”, “Nişasta bazlı yenilebilir filmler ve kaplamalar”

Kübranur Yıldız Bayhan

• Dr. Murat Yaşar Erman:

İlan: Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, “Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olup, ruminasyon, bilinçli farkındalık, sporda mücadele ve tehdit ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Sporcuların bilinçli farkındalık ile zihinsel antrenman beceri ve teknik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”, “Sporcuların zihinsel antrenman düzeyleri ile sporda mücadele ve tehdit algılarının incelenmesi”

• Doç. Dr. Rasim Tösten:

İlan: Eğitim Bilimleri Bölümü, “Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olup, psikolojik sermaye ve kamu liderliği konularında çalışmaları olmak.”

Çalışmalar: “Psikolojik sermaye ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması”, “Okul yöneticilerinin kamu liderliği davranışları ile ilgili öğretmen algıları”

• Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazım Çoğaltay:

İlan: Eğitim Bilimleri Bölümü, “Eğitim yönetimi alanında doktora yapmış olup, öğretmenlerin örtük inançları ve tek cinsiyetli eğitim ortamları konularında çalışmalar yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Üniversite öğrencilerinin tek cinsiyetli eğitim modeline ilişkin metaforik algıları”, “Bilimsel araştırma yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançları ve bilimsel araştırmalara yönelik tutumları üzerindeki etkisi”

Nazım Çoğaltay

• Dr. Barış Ayaz:

İlan: Eğitim Bilimleri Bölümü, “Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında doktora yapmış olup, çoklu görev, farklı dijital öğrenme ortamları konularında çalışmaları olmak.”

Çalışmaları: “Ortaokul öğrencilerinde üstün yetenek ve bilgisayar temelli çoklu görev durumlarının öğrenmeye etkisi”, “Çoklu görev, üstün yetenekli ve üstün yetenekli olmayan öğrencilerde multimedyadan öğrenmeyi olumsuz etkiliyor”, “Üstün zekalı ve üstün zekalı olmayan öğrencilerin ebeveynlerinin çocuklarının dijital çoklu görev performanslarına ilişkin görüşleri”, “Farklılaştırılmış dijital destekli öğrenme ortamlarının etkisinin belirlenmesi”

• Dr. Gurbet Canpolat:

İlan: Kimya Bölümü, “Doçentliğini kimya bilim alanında almış olup, moleküler baskılı polimerik adsorbanlar, biyolojik aktivite analizi ve biyokütle temelli katalizör üretimi konularında çalışmaları olmak.”

Çalışmaları: “Moleküler baskılama tekniği ile polimerik adsorbent hazırlanması, karakterizasyonu ve protein saflaştırılmasında kullanımı”, “Bakır oksit nanopartiküllerin yeşil sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktifliği”. Üç araştırma alanından biri “Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler” olan Canpolat’ın bu alanda da çalışmaları mevcut.

• Doç. Dr. Huriye Simten Sütünç:

İlan: Peyzaj Mimarlığı Bölümü, “Doçentliğini peyzaj mimarlığı alanında almış olup, peyzaj biyografisi, çok katmanlı dinamikler, peyzaj ekolojisi konularında akademik çalışmaları bulunmak.”

Çalışmaları: Doktora tezi, “Bir sulak alanı biçimlendiren çok katmanlı dinamiklerin peyzaj biyografisi yaklaşımıyla araştırılması: Bafa Gölü örneği”. “Ekolojik gösterge olarak peyzaj deseni değişiminin askeri eğitim alanlarında irdelenmesi üzerine bir araştırma”, “Ekolojik bağlantılılığı iyileştirmek için korunan alanlar arasındaki bariyerlerin belirlenmesi”

• Dr. İbrahim Halil Güzel:

İlan: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, “Doçentliğini kamu yönetimi alanında almış olup, Belediyeler ve katılımcı yönetim konularında çalışmaları bulunmak.”

Çalışmaları: “Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi programlarında demokrasi ve katılımcı yönetim: Kamu politikası analizi yöntemiyle incelenmesi”, “Büyükşehir belediyelerinin halkla ilişkiler uygulamalarında katılımcı yönetim ve politika yayılımının etkisi”

• Dr. Safa Acar:

İlan: Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, “Doçentliğini yönetim ve organizasyon alanında almış olup, hayat sigorta şirketleri ve kurumsal dijital sorumluluk konularında çalışmaları olmak.”

Çalışmaları: “Stratejik yönetim çerçevesinde Türkiye’deki hayat sigortası şirketleri: Vizyon ifadelerine yönelik bir analiz”, “Dijitalleşme ve kurumsal dijital sorumluluk kavramı: güncel örneklere yönelik bir inceleme”

• Dr. Veysi Kartal:

İlan: İnşaat Mühendisliği Bölümü, “Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup, oyulma ve kuraklık konularında akademik çalışmaları bulunmak.”

Çalışmaları: “Su jetlerinde nozul tipinin oyulma geometrisi üzerindeki etkisinin incelenmesi”, “Daldırma su jetlerinden kaynaklanan oyulma morfolojisinin deneysel çalışması” ve “Hibrit aşırı öğrenme makinesine dayalı hidrolojik kuraklık tahmini”, “Türkiye'nin Elazığ kentinde farklı testler ve kuraklık indeksleri kullanılarak kuraklığın değerlendirilmesi”

• Dr. Yunus Demirtaş:

İlan: Makine Mühendisliği Bölümü, “Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olup, yenilenebilir enerji, mikrokanallarda ısı transferi ve optimizasyon konularında akademik çalışmaları bulunmak.”

Çalışmaları: Demirtaş’ın araştırma alanları arasında “Yenilenebilir Enerji” ve “Isı Transferi” yer alıyor. “Toprak hava ısı değiştiricisi performansına etki eden parametrelerin deneysel olarak incelenmesi”, “Bir mahalin fotovoltaik ve toprak hava ısı değiştirici destekli hava kaynaklı ısı pompası ile iklimlendirilmesi”

• Reşat Avcı:

İlan: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, “Tıp halk sağlığı alanında doktora yapmış olup, tıbbi radyoloji uygulamalarında hastayı radyasyondan korumanın önemi konusunda çalışmalar yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Tıbbi radyoloji uygulamalarında hastayı radyasyondan korumanın önemi”

• Asım Özbek:

İlan: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, “Tıbbi parazitoloji alanında doktora yapmış olup, Babesia spp.’nin insan enfeksiyonlarının küresel siyentometrik analizi hakkında çalışmalar yapmış olmak ve Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimi olmak.”

Çalışmaları: “Bir kan paraziti Babesia spp.’nin insan enfeksiyonlarının küresel siyentometrik analizi”

• Muhammed Ahmed Selçuk:

İlan: Klinik Bilimler Bölümü, “Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak, kedi, köpek ve koyunlarda Cryptosporidium ve Giardia ile ilgili çalışma yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Siirt, Türkiye'deki koyunlarda Cryptosporidium spp. ve Giardia duodenalis'in bulunuşu ve genotip dağılımı”, “Türkiye Siirt'te kuzularda Cryptosporidium spp.'nin mikroskobik ve moleküler yaygınlığı”, “Türkiye, Siirt'te kuzularda Giardia duodenalis'in mikroskobik ve moleküler araştırması”

• Prof. Dr. Murat Kara:

İlan: Klinik Öncesi Bilimler, “Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış olmak ve hayvanlardaki helmint enfeksiyonlarına yönelik moleküler ve serolojik yöntemlerle ilgili çalışma yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Türkiye'nin Malatya ilindeki sığır ve koyunlarda bazı helmintlerin yaygınlığı üzerine bir mezbah çalışması”, “Kayseri bölgesinde kapalı sistemde yetiştirilen sığırlarda helmint enfeksiyonlarının durumu”

• Doç. Dr. Tuba Uzun Bayraktar:

İlan: Bahçe Bitkileri Bölümü, “Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olup, salamura yaprak yetiştiriciliği, üzüm yetiştiriciliği, bağ fidanı üretimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Narince üzüm çeşidinde salamuralık yaprak toplamanın yıllık dal kalitesi ve göz verimliliğine etkisi”, “Salamuralık asma yaprağının dolu zararına karşı sigortalanmasında expertiz rapor parametrelerinin belirlenmesi”, “Narince üzüm çeşidinde yaprak hasat sıklığı ve salkım seyreltmenin tane, şıra ve şarap kalitesine etkisi”, “Sinceri üzüm yetiştiriciliğinde mikro iklim, verim, yaprak besini ve ekonomik faydalar için yapay gölgelemenin optimize edilmesi”, “Farklı gelişme gücüne sahip anaçlarla açık köklü asma fidanı üretiminde aşılı çelik dikim zamanının fidan randıman ve kalitesine etkisi”

Tuba Uzun Bayraktar

• Dr. Mustafa Kibar:

İlan: Zootekni Bölümü, “Doçentliğini Zootekni bilim alanında almış olup, büyükbaş hayvanlarda ve arıcılıkta ekonomik özelliklerle ilgili moleküler markörler ve veri madenciliği algoritmaları üzerine çalışmaları olmak.”

Çalışmaları: “Morfolojik özelliklere dayalı veri madenciliği tekniklerini kullanarak apis mellifera ırklarının sınıflandırılması”, “FGF-2 geni ile Holstein-Friesian süt sığırlarının verimlilik özellikleri arasında güçlü ilişkiler”, “Apis mellifera'nın hijyenik davranışında SNP18 dizisi ve fonksiyonel analizine ilişkin yeni bulgular”, “Apis mellifera'da ClaI polimorfizmi ile hijyenik davranış arasındaki ilişki”, “Holstein-Friesian süt sığırlarında leptin gen polimorfizmi ile bazı üreme özellikleri arasındaki ilişkiler”, “Leptin/Sau3AI geni ile Holstein Friesian süt sığırlarında süt verimi özellikleri arasındaki ilişkiye dair kanıt eksikliği”

• Doç. Dr. Muhemet Zeki Karipçin:

İlan: Bahçe Bitkileri Bölümü, “Doçentliğini Sebze Yetiştirme ve Islahı bilim dalında almış olup, açık ve serada sebze yetiştiriciliği, sebzelerde abiyotik stres ve abiyotik stresin olumsuz etkileri azaltıcı konular üzerine çalışmalar yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Kuraklığa tolerantlıkları belirlenen farklı karpuz genotiplerinin kök haritalarının çıkarılması ve citrulline ile arginine içeriklerinin belirlenmesi”, “Su yosunu kullanımının kuraklık koşullarında yetiştirilen acurların fizyolojik, morfolojik ve pomolojik özellikliklerine etkileri ve acur genotiplerinin moleküler olarak incelenmesi”, “Türkiye F1 hibrit sebze çeşit ve nitelikli hat geliştirme projesi” çalışmalarında abiyotik stres koşulları incelendi.

• Dr. Banu Kandil:

İlan: Temel Bilimler Bölümü, “Doçentliğini Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji alanında almış olup, üreme sistemine ait organlarda ısı şok proteinlerinin ekspresyonlarına yönelik çalışmaları olmak.”

Çalışmaları: “Evcil kedilerin ve köpeklerin testis ve epididimisinde ısı şoku proteinleri 27, 60, 70, 90’ın dağılımı”

• İlker Arı:

İlan: Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, “Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, dağınık parametreli iletim hatları ve transformatörlerin modellenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.”

Çalışmaları: “Dağınık parametre iletim hattında yıldırım düşmesinin durum uzayı yöntemi kullanılarak geçici analizi”, “Durum uzayı kullanılarak anahtarlama koşulları altında transformatör sargılarındaki gerilim dağılımının belirlenmesi”

• Dr. Ruken Zeynep Aydın

İlan: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, “Halk Sağlığı alanında doktora yapmış olup, anne sütü ve emzirme davranışı ile ilgili çalışma yapmış olmak”

Çalışmaları: “Siirt ilinde emzirme oranları ve mama kullanım düzeylerinin belirlenmesi: Tanımlayıcı bir çalışma”