28 ilde 165 kişi gözaltına alındı

28 ilde yapılan ev basınlarında aralarında Barış Anneleri'nin de bulunduğu 165 kişi gözaltına alındı.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarında aralarında Barış Anneleri Meclisi üyeleri ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu toplam 165 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre İstanbul'da gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenilen bazı isimler şöyle:

Adalet Nöbeti eylemcileri Kumri Akgül ve Gülsüm Öztürk, Barış Anneleri Fatma Yılmaz ve Bedia Gökguz, Kadın Zamanı Derneği Başkanı Dilek Başalan, DEM Parti Kadın Meclisi üyesi Beser Çelik, Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri Vetha Bingöl ve Suna Kaymaz, HDP Yüksekova eski İlçe Eşbaşkanı Selcan Saygı.

Antep'te Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile yapılan ev baskınlarında merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde Kamile Aras ve DEM Pati Gençlik Meclisi Üyesi Ferhat Özmen gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında Mehmet Oruçlu, Ferhat Çiçek ve Umut Oktay adlı üç kişi gözaltına alındı. Gözaltı sırasında evlerin dağıtıldığı görülürken gözaltı gerekçesi bilinmeyen kişiler il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Yüreğir ilçesinde bazı evlere polisler tarafından baskın düzenlendi. Evlerin aranması ardından sosyal medya paylaşımları üzerinden 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla gözaltına alınan Berivan Akalın il emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAHRAMANLAR-43' Operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı" dedi.