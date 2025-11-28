28 Kasım 2025 Döviz Kurları: Euro, Dolar, Sterlin Kaç TL?

Küresel piyasalardan gelen karışık sinyaller, döviz kurlarında dalgalanmayı beraberinde getiriyor. Çin’de emlak sektöründeki kriz derinleşirken, Japonya’dan gelen makroekonomik veriler risk iştahını sınırlıyor. Tüm bu gelişmeler, 28 Kasım 2025 döviz fiyatlarında etkili oldu. Peki bugün dolar, euro, sterlin kaç TL? İşte güncel veriler ve piyasalara ilişkin ayrıntılı değerlendirme…

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (28 KASIM 2025)

Aşağıdaki tablo, piyasalara yansıyan son dakika döviz fiyatlarını göstermektedir.

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim (%) Saat ABD Doları 42,4982 42,5143 0,19% 09:54 Euro 49,2608 49,2724 -0,08% 09:54 İngiliz Sterlini 56,2102 56,2391 -0,10% 09:54 İsviçre Frangı 52,7946 52,8161 0,19% 09:54 Japon Yeni 0,2715 0,2724 0,11% 09:54 Suudi Arabistan Riyali 11,2546 11,3111 -0,03% 09:39 Norveç Kronu 4,1547 4,1756 0,02% 09:39 Danimarka Kronu 6,5512 6,5840 -0,09% 09:39 Avustralya Doları 27,5683 27,7065 -0,05% 09:38 Kanada Doları 30,0802 30,2310 -0,06% 09:39 İsveç Kronu 4,4517 4,4740 0,05% 09:39 Ruble 0,5391 0,5418 -0,39% 09:30

PİYASALARDA SON DURUM

Dün doların satış fiyatı 42,4370 TL, euronun satış fiyatı ise 49,3460 TL olarak kaydedilmişti. Bugün ise küresel piyasalardan gelen yeni veriler ile hareketlilik devam ediyor.

Küresel Piyasa Etkileri

ABD: Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentisi iyimserliği koruyor. Dün Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı.

Japonya: Enflasyonun güçlü kalması, BoJ'un faiz artırabileceği beklentisini artırıyor.

Çin: Gayrimenkul devlerinden China Vanke'nin tahvil ödemesini erteleme talebi, sektördeki sorunların büyüdüğüne işaret ediyor.

Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, döviz fiyatlarında volatiliteyi artırıyor.

Dolar bugün kaç TL?

28 Kasım 2025 itibarıyla dolar satış fiyatı 42,5143 TL’dir.

Euro bugün kaç TL?

Euro satış fiyatı 49,2724 TL olarak işlem görüyor.

Sterlin bugün kaç TL?

İngiliz Sterlini bugün 56,2391 TL seviyesinde.

Bugün döviz kurları neden dalgalı?

Çin’de emlak sektöründeki kriz, Japonya’da enflasyon verileri ve ABD’den gelen faiz beklentileri küresel risk iştahını etkiliyor.

Dün dolar ve euro kaç TL’ydi?

Dolar 42,4370 TL, euro ise 49,3460 TL olarak kapanmıştı.