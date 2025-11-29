28 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | En Yakın Rakibini İkiye Katladı!

28 Kasım 2025 Cuma günü ekranların en çok izlenen yapımları belli oldu. TRT 1’in sezona damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz, izlenme oranlarındaki etkileyici yükselişini sürdürerek 15,89 reyting ile rakiplerine adeta fark attı. İzleyicilerin yoğun ilgisini çeken yapım, en yakın rakibi olan Kızılcık Şerbeti’ni neredeyse ikiye katlayarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İşte günün total ve 20+ABC1 kategorilerindeki reyting sıralaması ve en çok izlenen diziler.

TAŞACAK BU DENİZ REKOR TAZELEDİ: ZİRVE EL DEĞİŞTİRMEDİ

TRT 1’in iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz, sekizinci bölümüyle reyting rekorunu bir kez daha kırarak 15,89 reytinge ulaştı. Böylece hem haftanın hem de sezonun en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Dizinin özet bölümü bile 7,04 reytingle üçüncü sıraya yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve kadro değişiklikleriyle yeniden çıkışa geçen Kızılcık Şerbeti ise 7,64 reytingle ikinci sıradaki yerini korudu. Altıncı haftasına giren dizi, yükselen performansıyla Taşacak Bu Deniz’in en yakın takipçisi olmayı sürdürüyor.

28 KASIM 2025 REYTİNG TABLOSU – GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,89 2 Kızılcık Şerbeti 7,64 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 7,04 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,61 5 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,41 6 Esra Erol’da 4,18 7 Arka Sokaklar 3,95 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,95 9 ATV Ana Haber 2,93 10 Show Ana Haber 2,89

Listenin dikkat çeken bir diğer yapımı ise Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar oldu. Bir süredir yaşadığı gerilemeyi durdurarak 3,95 reytingle yedinci sıraya yükseldi. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef ise bu sezon ilk kez ilk 10’da yer alamadı. Haber bülteni tarafında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,95 reytingle günün en çok izlenen haber programı olmayı başardı.

28 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKENLER

Taşacak Bu Deniz, sezonun en yüksek reytinglerinden birine ulaştı.

Kızılcık Şerbeti, yükselişini sürdürerek zirveyi en yakından takip eden yapım oldu.

Arka Sokaklar, haftalar sonra yeniden ilk 10’a girdi.

MasterChef, bu sezon ilk kez Top 10’un dışında kaldı.

28 Kasım 2025 reyting sonuçlarında birinci kim?

Taşacak Bu Deniz, 15,89 reytingle birinci sırada yer aldı.

Kızılcık Şerbeti kaç reyting aldı?

Kızılcık Şerbeti 7,64 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Günün en çok izlenen haber programı hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,95 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

MasterChef ilk 10’a girdi mi?

Hayır, MasterChef bu sezon ilk kez Top 10’un dışında kaldı.

REYTİNGLERDE LİDER DEĞİŞMEDİ, REKORLAR YENİLENİYOR

28 Kasım 2025 Cuma reyting sonuçlarına göre, Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Kızılcık Şerbeti yükselişini sürdürdü. Rekabet her geçen hafta daha da kızışırken, önümüzdeki bölümlerde dengelerin değişip değişmeyeceği merak konusu.