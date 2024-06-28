28 Mayıs hangi burç? 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 28 Mayıs hangi burç sorusu ise 28 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 28 Mayıs hangi burç? İşte 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

28 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 28 Mayıs hangi burç? İşte 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

28 MAYIS HANGİ BURÇ?

28 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 28 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

28 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

28 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 28 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 28 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 28 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 28 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

28 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1371 - Jean de Bourgogne, Burgonya dükü (ö. 1419)

1524 - II. Selim, Osmanlı'nın 11. Padişahı (ö. 1574)

1660 - I. George, Hannover Elektörü ve İngiltere Kralı (ö. 1727)

1738 - Joseph-Ignace Guillotin, Fransız doktor (ö. 1814)

1740 - Jean-André Venel, İsviçreli doktor (ö. 1791)

1759 - William Pitt, Birleşik Krallık tarihinin en genç başbakanı (ö. 1806)

1779 - Thomas Moore, İrlandalı şair, yazar ve besteci (ö. 1852)

1789 - Bernhard Severin Ingemann, Danimarkalı roman yazarı ve şair (ö. 1862)

1807 - Louis Agassiz, Amerikalı zoolog, glasiyolog ve jeolog (ö. 1873)

1888 - Jim Thorpe, Amerikalı sporcu (ö. 1953)

1889 - Billy Engle, Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 1966)

1893 - Mina Witkojc, Alman yazar (ö. 1975)

1908 - Ian Fleming, İngiliz gazete yazarı ve romancı (James Bond karakterinin yaratıcısı) (ö. 1964)

1912 - Patrick White, Avustralyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1990)

1921 - Heinz G. Konsalik, Alman romancı (ö. 1999)

1925 - Bülent Ecevit, Türk devlet adamı, gazeteci ve politikacı (ö. 2006)

1925 - Dietrich Fischer-Dieskau, Alman bariton, orkestra şefi ve II. Dünya Savaşı sonrası en önemli lied sanatçısı (ö. 2012)

1930 - Frank Drake, Amerikalı astronom ve astrofizikçi

1931 - Carroll Baker, Amerikalı oyuncu

1933 - Zelda Rubinstein, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)

1933 - Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2024)

1938 - Jerry West, Amerikan eski basketbolcusu (ö. 2024)

1940 - Maeve Binchy, İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancı (ö. 2012)

1944 - Rudy Giuliani, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu

1944 - Sondra Locke, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1947 - Firengiz Alizade, Azerbaycanlı seçkin besteci

1947 - Mehmet Ulay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1947 - Zahi Hawass, Mısır arkeolojisi uzmanı, akademisyen, yazar ve araştırmacı

1954 - João Carlos de Oliveira, Brezilyalı atlet (ö. 1999)

1959 - Steve Strange, Galli pop şarkıcısı (ö. 2015)

1961 - Ömer Asan, Türk yazar, yapımcı ve yayıncı

1961 - Cecilia González Gómez, Meksikalı siyasetçi (ö. 2017)

1963 - Zemfira Meftahaddinova, Azeri atıcı

1964 - İskender Över, Türk şair, yazar ve eleştirmen (Küçük İskender mahlasıyla yazı yazan) (ö. 2019)

1964 - Phil Vassar, Amerikalı country müzik sanatçısı

1966 - Cemil Özeren, Türk müzisyen (ö. 2012)

1968 - Kylie Minogue, Avustralyalı şarkıcı

1971 - Isabelle Carré, Fransız oyuncu

1971 - Yekaterina Gordeyeva, Rus buz patencisi

1971 - Marco Rubio, Amerikalı politikacı ve ABD'nin Florida Eyaleti senatörü

1972 - Metin Arolat, Türk şarkıcı

1972 - Kate Ashfield, İngiliz aktris

1974 - Hans-Jörg Butt, Alman eski kaleci

1976 - Zaza Enden, Türk basketbolcu ve profesyonel güreşçi

1981 - Uğur İnceman, Türk futbolcu

1981 - Gábor Talmácsi, Macar motosiklet yarışçısı

1983 - Metin Akan, Türk futbolcu

1983 - Matthias Lehmann, Alman futbolcu

1985 - Colbie Caillat, Amerikalı pop şarkıcısı, müzisyen, söz yazarı ve gitarist

1985 - Carey Mulligan, İngiliz oyuncu

1985 - Sebastian Urzendowsky, Alman oyuncu

1986 - Sami Allagui, Alman asıllı Tunuslu millî futbolcu

1986 - Colby Lopez, Amerikalı profesyonel güreşçi

1988 - Ufo361, Türk-Alman rapçi ve söz yazarı

1990 - Kyle Walker, İngiliz millî futbolcu

1991 - Ji Dong-Won, Güney Koreli millî futbolcu

1991 - Alexandre Lacazette, Fransız millî futbolcu

1992- Deniz Işın, Türk oyuncu

1992 - Koichi Maeda, Japon futbolcu

1993 - David Ramírez, Kosta Rikalı futbolcu

1994 - John Stones, İngiliz millî futbolcudur

1994 - Son Yeon-jae, Güney Koreli ritmik jimnastikçi

1994 - Paul Onuachu, Nijeryalı millî futbolcu

1998 - Dahyun, Güney Koreli şarkıcı ve rapçi

1999 - Cameron Boyce (ö. 2019)

2000 - Phil Foden, İngiliz futbolcu

28 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

28 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

28 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

28 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı

28 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 28 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

28 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

28 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

28 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

28 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 28 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.