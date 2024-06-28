28 Mayıs hangi burç? 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 28 Mayıs hangi burç sorusu ise 28 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 28 Mayıs hangi burç? İşte 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
28 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 28 Mayıs hangi burç? İşte 28 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
28 MAYIS HANGİ BURÇ?
28 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 28 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
28 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
28 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 28 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 28 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 28 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 28 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
28 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1371 - Jean de Bourgogne, Burgonya dükü (ö. 1419)
- 1524 - II. Selim, Osmanlı'nın 11. Padişahı (ö. 1574)
- 1660 - I. George, Hannover Elektörü ve İngiltere Kralı (ö. 1727)
- 1738 - Joseph-Ignace Guillotin, Fransız doktor (ö. 1814)
- 1740 - Jean-André Venel, İsviçreli doktor (ö. 1791)
- 1759 - William Pitt, Birleşik Krallık tarihinin en genç başbakanı (ö. 1806)
- 1779 - Thomas Moore, İrlandalı şair, yazar ve besteci (ö. 1852)
- 1789 - Bernhard Severin Ingemann, Danimarkalı roman yazarı ve şair (ö. 1862)
- 1807 - Louis Agassiz, Amerikalı zoolog, glasiyolog ve jeolog (ö. 1873)
- 1888 - Jim Thorpe, Amerikalı sporcu (ö. 1953)
- 1889 - Billy Engle, Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu (ö. 1966)
- 1893 - Mina Witkojc, Alman yazar (ö. 1975)
- 1908 - Ian Fleming, İngiliz gazete yazarı ve romancı (James Bond karakterinin yaratıcısı) (ö. 1964)
- 1912 - Patrick White, Avustralyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1990)
- 1921 - Heinz G. Konsalik, Alman romancı (ö. 1999)
- 1925 - Bülent Ecevit, Türk devlet adamı, gazeteci ve politikacı (ö. 2006)
- 1925 - Dietrich Fischer-Dieskau, Alman bariton, orkestra şefi ve II. Dünya Savaşı sonrası en önemli lied sanatçısı (ö. 2012)
- 1930 - Frank Drake, Amerikalı astronom ve astrofizikçi
- 1931 - Carroll Baker, Amerikalı oyuncu
- 1933 - Zelda Rubinstein, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)
- 1933 - Kayhan Yıldızoğlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2024)
- 1938 - Jerry West, Amerikan eski basketbolcusu (ö. 2024)
- 1940 - Maeve Binchy, İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancı (ö. 2012)
- 1944 - Rudy Giuliani, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu
- 1944 - Sondra Locke, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)
- 1947 - Firengiz Alizade, Azerbaycanlı seçkin besteci
- 1947 - Mehmet Ulay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1947 - Zahi Hawass, Mısır arkeolojisi uzmanı, akademisyen, yazar ve araştırmacı
- 1954 - João Carlos de Oliveira, Brezilyalı atlet (ö. 1999)
- 1959 - Steve Strange, Galli pop şarkıcısı (ö. 2015)
- 1961 - Ömer Asan, Türk yazar, yapımcı ve yayıncı
- 1961 - Cecilia González Gómez, Meksikalı siyasetçi (ö. 2017)
- 1963 - Zemfira Meftahaddinova, Azeri atıcı
- 1964 - İskender Över, Türk şair, yazar ve eleştirmen (Küçük İskender mahlasıyla yazı yazan) (ö. 2019)
- 1964 - Phil Vassar, Amerikalı country müzik sanatçısı
- 1966 - Cemil Özeren, Türk müzisyen (ö. 2012)
- 1968 - Kylie Minogue, Avustralyalı şarkıcı
- 1971 - Isabelle Carré, Fransız oyuncu
- 1971 - Yekaterina Gordeyeva, Rus buz patencisi
- 1971 - Marco Rubio, Amerikalı politikacı ve ABD'nin Florida Eyaleti senatörü
- 1972 - Metin Arolat, Türk şarkıcı
- 1972 - Kate Ashfield, İngiliz aktris
- 1974 - Hans-Jörg Butt, Alman eski kaleci
- 1976 - Zaza Enden, Türk basketbolcu ve profesyonel güreşçi
- 1981 - Uğur İnceman, Türk futbolcu
- 1981 - Gábor Talmácsi, Macar motosiklet yarışçısı
- 1983 - Metin Akan, Türk futbolcu
- 1983 - Matthias Lehmann, Alman futbolcu
- 1985 - Colbie Caillat, Amerikalı pop şarkıcısı, müzisyen, söz yazarı ve gitarist
- 1985 - Carey Mulligan, İngiliz oyuncu
- 1985 - Sebastian Urzendowsky, Alman oyuncu
- 1986 - Sami Allagui, Alman asıllı Tunuslu millî futbolcu
- 1986 - Colby Lopez, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1988 - Ufo361, Türk-Alman rapçi ve söz yazarı
- 1990 - Kyle Walker, İngiliz millî futbolcu
- 1991 - Ji Dong-Won, Güney Koreli millî futbolcu
- 1991 - Alexandre Lacazette, Fransız millî futbolcu
- 1992- Deniz Işın, Türk oyuncu
- 1992 - Koichi Maeda, Japon futbolcu
- 1993 - David Ramírez, Kosta Rikalı futbolcu
- 1994 - John Stones, İngiliz millî futbolcudur
- 1994 - Son Yeon-jae, Güney Koreli ritmik jimnastikçi
- 1994 - Paul Onuachu, Nijeryalı millî futbolcu
- 1998 - Dahyun, Güney Koreli şarkıcı ve rapçi
- 1999 - Cameron Boyce (ö. 2019)
- 2000 - Phil Foden, İngiliz futbolcu
28 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
28 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
28 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
28 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı
28 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 28 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
28 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
28 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
28 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
28 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 28 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.