28 milyon metrekarelik taşınmazlar yabancılara satılmış

CHP Milletvekili Gürer’in sorusuna yanıt veren Bakan Özhakesi, “Yabancılar ülkemizden nitelikli arazilerden 17 bin 76 taşınmaz satın aldı” dedi. Yabancılara satılan bu taşınmazların büyüklüğüyse 28 milyon metrekareden fazla.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusunu yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülkemizde arsa, arazi, tarla, bahçe edindikleri nitelikli taşınmaz sayısının 17 bin 76 olduğunu açıkladı. Bakan Öshaseki, bu taşınmazların yüzölçümünün ise 28 milyon 318 bin metrekare olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyruklulara satılan arazi miktarındaki anormal artışı, yeniden TBMM gündemine taşıdı.

YABANCILARA ARAZİ SATIŞLARI ARTTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 2024 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında, Bakan Özhaseki’ye hitaben; yabancılara ciddi arazi satışlarının yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yabancılara ülkemizde ciddi arazi satılıyor, bunlar da verimli tarım arazileri. Bunlar araziyi aldığı zaman kuyu suyu filan sorun olmuyor, suyu da buluyorlar, her türlü olanağa da erişiyorlar ama bizim ülkemizin insanı, çiftçimiz araziye sahipken su sorunu, kuyu suyu sorunu devam ediyor. Soruyoruz, Tapu Kadastro verilerine göre bize yanıt veriyorsunuz ama bu yanıtlardaki rakamlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de şu an toplamda ne kadar yabancıya arazi satıldı? Cevizdi, elmaydı, üzümdü- ayrılarak yanıtlar veriliyor ama bütünü yok, rakamsal olarak verileri bir görelim. Yabancılar niye bu kadar tarım arazisini alıyor ve de en verimli tarım arazileri niye yabancılara satılıyor?”

28 MİLYON 318 BİN METREKARE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sözlü olarak yönelttiği sorularına yazılı yanıt verdi. Bakan Özhaseki’nin yazılı yanıtına göre, yabancı gerçek kişilerin ülkemiz genelinde 14.11.2023 tarihi itibariyle aktif olarak satış ve benzeri yollarla 28 milyon 318 bin 836 m2yüzölçümü kadar arsa, arazi, tarla, bahçe vb. nitelikli 17 bin 76 adet Ana Taşınmaz edindiğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, “Soru önergelerinde verilen yanıtların değişkenlik göstermesi ise; bilgilerin canlı verilerden anlık, aktif olarak alınması ve her yeni sorgulamada yeni edinimler ve elden çıkarmalar (terkin) nedeniyle değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır” ifadelerini de kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan soruya verdiği yanıtta değişken rakamlara açıklamayı terkin nedeniyle değişikliğe bağlıyor. Ancak yabancı uyruklu kişi konut ya da Arazi alması halinde TC vatandaşlığa hak kazanıyor. Böyle olunca TC vatandaşlığına eren yabancı uyruklu aldığı arazide TC vatandaşı olduğu için yabancı uyruklunun değil TC vatandaşı sayılıyor. Konut, arazi alarak TC’li sayılması nedeniyle yabancı uyruklu tanımından çıkıyor. TC vatandaşlığı köken itibari ile ülkemizle ticarete dayalı olduğu için ileriki aşamada sorunlar yaratması olasıdır. Yabancılar arsa, arazi, bahçe vb yerlerden en verimli olan alanları tarım için tercih ediyorlar. Sulama suyu sorunu olmayan ve verimi yüksek ürün sağlanan arazileri tercih ediyorlar. Yabancı uyruklulara tarım arazilerinin satışı sınırlanması içinde kanun teklifi verdim. Mutlaka yabancı uyruklular için arazi satışlarında belli koşullara bağlanmalıdır. Bu bağlamda kendi Çiftçimize gerekli destek sağlanarak tarım arazileri artırılarak ülkemiz çiftçisi tarım kalması sağlanmalıdır. Ayrıca ülkemizde son yıllarda kamuya ait araziler özelleştirme ile el değiştiriyor. Hazine arazileri satışa sunuluyor. Bu süreçte satılan arazilerde tarım dışı kullanılmaması sağlanmalıdır“ dedi.