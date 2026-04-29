28 NİSAN 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI: Zirvede Çok Büyük Sürpriz!

28 Nisan 2026 Salı reyting sonuçları belli oldu. TRT 1’de yayınlanan Paris Saint Germain-Bayern Munich UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması, üç diziyi geride bırakarak gecenin en dikkat çeken yapımı oldu.

Salı akşamı ekranlarında büyük bir rekabet yaşandı. TRT 1’de saat 22.00’de başlayan PSG-Bayern Munich maçı, 6,52 reytingle liderlik koltuğuna oturdu.

ATV’nin geçen hafta 7 reyting barajını aşan dizisi A.B.İ., bu hafta bir puanı aşkın düşüşle 5,86 reytinge gerileyerek ikinci sırada yer aldı. NOW TV dizisi Kıskanmak ise final haberine rağmen yükseliş kaydederek 4,63 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

PSG-BAYERN MAÇI DİZİLERİ GEÇTİ

28 Nisan Salı akşamının en büyük sürprizi, Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasından geldi. Paris Saint Germain-Bayern Munich maçı, A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı gibi yapımları geride bırakarak zirveye çıktı.

TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı düşüş trendini sürdürerek 4,06 reytingle beşinci sıraya geriledi. TV8’in yarışma programı Survivor ise istikrarlı performansıyla 3,45 reytingle yedinci sırada yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,33 reytingle 28 Nisan 2026 Salı gününün en çok izlenen haber bülteni oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Paris Saint Germain-Bayern Munich UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması 5,10 2 A.B.İ. 6,55 3 Kıskanmak 4,37 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,12 5 Mehmed Fetihler Sultanı 4,12 6 Esra Erol'da 3,64 7 Survivor 3,47 8 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,36 9 ATV Ana Haber 3,36 10 A.B.İ. (Özet) 3,22

Veri kaynağı: TİAK

28 Nisan 2026 Salı reyting sonuçlarında futbol rüzgarı esti. PSG-Bayern Munich Şampiyonlar Ligi karşılaşması, güçlü dizi rekabetini geride bırakarak zirveye yerleşti ve gecenin en büyük sürprizine imza attı.