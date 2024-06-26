28 Nisan hangi burç? 28 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 28 Nisan hangi burç sorusu ise 28 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 28 Nisan hangi burç? İşte 28 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

28 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 28 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 28 Nisan hangi burç? İşte 28 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

28 NİSAN HANGİ BURÇ?

28 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

28 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

28 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

28 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

1442 - IV. Edward, İngiltere Kralı (ö. 1483)

1541 - Gelibolulu Mustafa Âlî, Osmanlı şair, yazar ve tarihçi (ö. 1600)

1545 - Yi Sun-sin, Koreli Amiral (ö. 1598)

1758 - James Monroe, ABD'nin 5. Başkanı (ö. 1831)

1878 - Lionel Barrymore, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1954)

1889 - António de Oliveira Salazar, Portekizli devlet adamı (ö. 1970)

1891 - Boris İofan, Yahudi asıllı Sovyet mimar (ö. 1976)

1908 - Oskar Schindler, Alman iş insanı (Yahudileri soykırımından kurtaran) (ö. 1974)

1916 - Ferruccio Lamborghini, İtalyan otomobil üreticisi (ö. 1993)

1924 - Kenneth Kaunda, Zambiya'nın ilk Başbakanı

1926 - Harper Lee, Amerikalı yazar ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 2016)

1926 - Hulusi Sayın, Türk asker ve emekli Korgeneral (ö. 1991)

1928 - Yves Klein, Fransız ressam (ö. 1962)

1936 - Kazım Kartal, Türk sinema oyuncusu (ö. 2003)

1936 - Tarık Aziz, Iraklı siyasetçi ve eski Irak Dışişleri Bakanı (ö. 2015)

1937 - Saddam Hüseyin, Irak'ın 5. cumhurbaşkanı (ö. 2006)

1941 - Ann-Margret, İsveçli-Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı

1941 - K. Barry Sharpless, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1948 - Terry Pratchett, İngiliz fantastik komedi yazarı (ö. 2015)

1950 - Jay Leno, Amerikalı komedyen

1966 - Todd Anthony Shaw, bilindiği sahne adıyla Too $hort, Amerikalı rapçi ve oyuncu

1968 - Howard Donald, İngiliz şarkıcı-söz yazarı, baterist, piyanist, dansçı, DJ ve ev kayıt prodüktörü

1970 - Diego Simeone, Arjantinli futbolcu

1972 - Joseph Bruce, Amerikalı yapımcı, rapçi, güreşçi ve oyuncu

1972 - Sevda Demirel, Türk model, şarkıcı, sinema oyuncusu ve program sunucusu

1973 - Jorge Garcia, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1974 - Penélope Cruz, İspanyol sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1974 - Margo Dydek, Polonyalı basketbolcu (ö. 2011)

1978 - Nate Richert, Amerikalı eski aktör, söz yazarı, yönetmen ve müzisyen

1979 - Sofia Vitória Portekizli şarkıcı ve söz yazarı

1980 - Bradley Wiggins, Belçikalı eski profesyonel yol bisikleti ve pist bisikleti yarışçısı

1980 - Karolina Goçeva, Makedon şarkıcı

1981 - Jessica Alba, Amerikalı sinema oyuncusu

1982 - Nikki Grahame, İngiliz model ve televizyon sunucusu (ö. 2021)

1982 - Chris Kaman, ABD doğumlu Alman profesyonel basketbol oyuncusu

1983 - Roger Johnson, İngiliz eski futbolcu

1983 - Bruna Furlan, Brezilyalı siyasetçi ve hukukçu

1984 - Dmitri Torbinski, Rusya millî futbol takımı futbolcusu

1986 - Jenna Ushkowitz, Amerikalı tiyatro ve dizi oyuncusu ve şarkıcı

1987 - Zoran Tošić, Sırp millî futbolcu

1988 - Jonathan Biabiany, Fransız futbolcu

1988 - Spencer Hawes, Amerikalı basketbolcu

1988 - Juan Mata, İspanyol millî futbolcu

1989 - Kim Sung-kyu, Güney Koreli şarkıcı ve aktör

1990 - Anna Prelević, Yunan manken

1995 - Melanie Martinez, Amerikalı şarkıcı

28 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ

28 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

28 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

28 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

28 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.