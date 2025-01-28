28 Ocak 2025 hava durumu | Yurtta hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 28 Ocak 2025 Salı hava durumu raporuna göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde farklı hava koşulları etkili olacak. "Türkiye’de bugün hava durumu nasıl", "Çığ tehlikesi olan bölgeler nereler" ve "Sisli havada araç kullanmak güvenli mi" gibi sorular vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte bölgelere göre detaylı hava durumu ve bu soruların yanıtları:

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. "Türkiye’nin en sıcak illeri hangileri?" sorusuna yanıt olarak; kış döneminde en sıcak iller genellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alır. Örneğin, Adana 19°C, Antalya 18°C, Şanlıurfa ise 16°C sıcaklık ile öne çıkıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Genel Durum: Marmara Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde ise sis ve pus etkili olacak.

İstanbul’da hava durumu bugün nasıl?

İstanbul’da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 15°C civarında. Sabah ve gece yoğun sis bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde sis hangi illerde etkili olacak?

Sis özellikle İstanbul, Kocaeli ve Edirne çevresinde etkili olacak. Görüş mesafesi ciddi şekilde azalabilir.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Genel Durum: Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor, gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İzmir’de hava bugün nasıl olacak?

İzmir’de hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 18°C. Gündüz saatlerinde hava oldukça açık olacak.

Ege Bölgesi’nde kışın en sıcak şehir hangisi?

İzmir, Ege’nin kışın en sıcak şehirlerinden biri. Bugün sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Genel Durum: Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olurken, kıyı bölgelerde hava açık ve güneşli geçecek.

Antalya’da bugün hava nasıl olacak?

Antalya’da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 18°C. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

Adana’da kışın en yüksek sıcaklık kaç dereceye ulaşır?

Adana’da kışın sıcaklık genellikle 20°C’ye kadar çıkabilir. Bugün ise 19°C civarında.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Genel Durum: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis bekleniyor.

Ankara’da buzlanma hangi bölgelerde görülür?

Ankara’da özellikle kırsal alanlarda ve yüksek kesimlerde buzlanma riski yüksek. Bugün sıcaklık 7°C civarında.

İç Anadolu’da en soğuk şehir hangisi?

Sıcaklık bakımından en düşük değerler genellikle Sivas ve Yozgat’ta görülür. Bugün Sivas’ta sıcaklık -2°C olarak tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Genel Durum: Bölge genelinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi hangi illerde var?

Erzurum, Kars ve Ardahan çevresindeki yüksek ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

Doğu Anadolu’nun en soğuk şehri hangisi?

Bugün Kars’ta sıcaklık -2°C, Erzurum’da ise -1°C olarak ölçüldü. Bu iller bölgenin en soğuk şehirleri arasında.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Genel Durum: Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Diyarbakır’da bugün hava nasıl?

Diyarbakır’da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 13°C. Sabah saatlerinde pus bekleniyor.

Şanlıurfa kışın sıcak mı?

Evet, Şanlıurfa kış aylarında Türkiye’nin en sıcak şehirlerinden biridir. Bugün sıcaklık 16°C.En Çok Merak Edilen Sorular ve Yanıtları

Türkiye’de çığ tehlikesi olan bölgeler nereler?

Çığ tehlikesi özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Erzurum, Kars ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde etkili. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de risk bulunuyor.

Sisli havada araç kullanmak güvenli mi?

Evet, güvenli ancak dikkatli olunmalıdır. Düşük hızda seyretmek, sis lambalarını kullanmak ve öndeki araçla takip mesafesini korumak önemlidir.

Türkiye’nin en sıcak illeri hangileri?

Kış mevsiminde en sıcak iller Adana, Antalya ve Mersin gibi Akdeniz şehirleridir. Bugün Adana 19°C, Antalya 18°C.

Türkiye’nin en soğuk illeri hangileri?

Kış aylarında en soğuk iller arasında Erzurum, Kars ve Ardahan yer alır. Bugün Kars’ta sıcaklık -2°C.

Türkiye’de kış tatili için hangi bölgeler tercih edilir?

Kayak tatili için Uludağ, Palandöken ve Kartalkaya popüler yerlerdir. Sıcak tatil isteyenler ise Antalya veya Alanya’yı tercih edebilir.