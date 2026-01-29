28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirve rakipsiz kaldı!

Televizyon ekranlarında rekabetin en sert yaşandığı günlerden biri olan 28 Ocak 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. “Günün en çok izlenen dizileri hangileri?”, “28 Ocak reyting sonuçları” ve “Çarşamba reyting sıralaması” gibi konular merak edilirken, zirvede bu kez dizi değil futbol yer aldı. Geç saatlerde başlamasına rağmen yüksek izlenme oranına ulaşan dev karşılaşma, günü açık ara farkla lider tamamladı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI (28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA)

28 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan yapımlar arasında en dikkat çekici sonuç, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Manchester City-Galatasaray maçından geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son haftasında oynanan mücadele, 15,21 reytingle günün zirvesine yerleşti.

Kanal D’nin ikinci sezonuna güçlü bir dönüş yapan dizisi Eşref Rüya, düşüş trendine rağmen 7,26 reytingle ikinci sırada yer aldı. NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı ise ilk bölümünde 5,59 reyting alarak beklentilerin üzerinde bir açılış yaptı ve günü üçüncü sırada tamamladı.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (28 Ocak 2026 Çarşamba – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Manchester City – Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi) 15,21 2 Eşref Rüya 7,26 3 Yeraltı 5,59 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,07 5 Esra Erol'da 4,52 6 Survivor 4,01 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,78 8 Eşref Rüya (Özet) 3,68 9 Kuruluş Orhan 3,47 10 ATV Ana Haber 3,14

ATV dizisi Kuruluş Orhan, düşüş trendini sürdürerek dokuzuncu sıraya kadar gerilerken, Star TV dizisi Sahipsizler uzun bir aradan sonra ilk kez Top 10 dışında kaldı. Haber kategorisinde ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, günün en çok izlenen bülteni oldu.

21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA REYTİNGLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki hafta olan 21 Ocak 2026 Çarşamba günüyle karşılaştırıldığında, spor yayınlarının zirvedeki ağırlığını koruduğu görülüyor. 21 Ocak tarihinde liderliği Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması alırken, 28 Ocak’ta zirve Manchester City – Galatasaray maçına geçti.

Günün En Çok İzlenen İlk 10 Programı (21 Ocak 2026 Çarşamba – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray - Atletico Madrid 15,56 2 Eşref Rüya 7,16 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,48 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,47 5 Esra Erol’da 4,38 6 Eşref Rüya (Özet) 4,27 7 Kuruluş Orhan 3,55 8 ATV Ana Haber 3,41 9 Sahipsizler 3,22 10 Survivor 2,92

İki hafta karşılaştırıldığında Eşref Rüya dizisinin reytinglerini büyük ölçüde koruduğu, spor karşılaşmalarının ise her iki haftada da zirveyi rakipsiz şekilde sahiplendiği görülüyor. NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı ise 21 Ocak listesinde yer almazken, 28 Ocak’ta doğrudan üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekici bir çıkış yaptı.

28 Ocak 2026 Çarşamba günü en çok izlenen yapım hangisi oldu?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü en çok izlenen yapım, 15,21 reytingle Manchester City – Galatasaray maçı oldu.

Günün en çok izlenen dizisi hangisi?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü diziler arasında en yüksek reytingi 7,26 ile Eşref Rüya aldı.

Yeraltı dizisi reytingleri nasıl?

NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı, ilk bölümünde 5,59 reyting alarak güçlü bir açılış yaptı.

28 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları, spor karşılaşmalarının prime time üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Manchester City – Galatasaray mücadelesi zirveyi açık farkla alırken, Eşref Rüya istikrarlı performansını sürdürdü. Yeni diziler açısından bakıldığında ise Yeraltı’nın güçlü açılışı, önümüzdeki haftalar için rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.