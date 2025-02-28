28 Şubat Cuma 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 28 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 28 Şubat Cuma (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 28 Şubat Cuma 2025 TV yayın akışı!

28 ŞUBAT CUMA TV YAYIN AKIŞI

28 Şubat Cuma 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Piyasa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Hayallerinin Peşinde

07.10 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

23.45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

01.30 Bir Zamanlar İstanbul

03.40 Lingo Türkiye

04.40 Sahur Bereketi

HALK TV YAYIN AKIŞI

07.00-08.00 Nevra Öner ile Günaydın Türkiye

Nevra Öner ile 08.00-11.00 İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah

İsmail Küçükkaya ile 11.00-13.00 Seda Selek ile Neden Sonuç / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci

Seda Selek ile / Mehmet Tezkan / İbrahim Kahveci 13.00-15.00 Buket Güler ile Haber Masası

Buket Güler ile 15.00-16.00 Remziye Demirkol ile Manşet 15

Remziye Demirkol ile 16.00-17.00 Sorel Dağıstanlı ile Parantez

Sorel Dağıstanlı ile 17.00-18.00 Gözde Şeker ile Kırmızı Çizgi

Gözde Şeker ile 18.00-20.00 Ece Üner ile Halk Ana Haber

Ece Üner ile 20.00-01.00 Sinem Fıstıkoğlu ve Can Kakışım ile Sansürsüz

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zembilli

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

00:20 Can Borcu

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:30 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:10 Kiralık Aşk

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Her Yerde Sen

TV8 YAYIN AKIŞI