28 Şubat Davası ertelendi

28 Şubat Davası, 9 Eylül'e ertelendi.

28 Şubat Davası'nın duruşması bugün (6 Mayıs Pazartesi) görüldü.

Yargıtay’ın haklarında verilen hükmü bozmasının ardından 28 Şubat davası kapsamında 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Mahkeme davanın 9 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

Mahkeme sanık avukatlarının ATK raporu hakkında beyan vermesi için bir sonraki duruşmaya kadar süre tanırken savunma delili olarak dosyaya celbi istenen Deniz Ay, Gökhan Eski ve Tamer Tatar’ın dosyaya katkısı olmayacağı gerekçesiyle bu taleplerin reddine karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 9 Eylül saat 10.30’a erteledi.