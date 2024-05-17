28 Şubat Davası tutuklusu yaşlı ve hasta emekli askerlerin cezası kaldırıldı

28 Şubat Davası’nda yargılanan hasta ve ileri yaştaki tutuklu emekli askerlerden Aydan Erol, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak'ın cezaları kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı. Buna göre 28 Şubat davasında yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre cezaları kaldırılan isimler arasında Aydan Erol, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer alıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların cezaları affedildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrasındaki yetkisini kullanarak emekli komutanların kalan cezalarını kaldırdı. Söz konusu fıkra Cumhurbaşkanına ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma’ yetkisi veriyor. Emekli komutanlar, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Aydan Erol, kararla birlikte cezaevinden çıkacak.

İşte Resmi Gazete'nin ilgili bölümleri: