28 Şubat hükümlülerinin cezaları kaldırıldı: 5 general tahliye edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak cezaevinden tahliye edildi.

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı.

Buna göre, 28 Şubat Davası'nda yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda cezaları kaldırılan isimler arasında; davada hüküm giyen emekli komutanlar Aydan Erol, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer aldı.

Söz konusu kararların ardından Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak cezaevinden tahliye edildi.

Çetin Doğan sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmış, hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilerek cezaevine gönderilmişti. 84 yaşındaki Çetin Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi'nden bugün tahliye oldu. Cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı.

"AF DEĞİL, ANAYASAL GÖREVİN GEÇ YERİNE GETİRİLMESİ"

Tahliye edildiği cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çetin Doğan, "Türkiye'de adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey, hiçbir konum düzelmez. Adalet hepimiz için gerekli olan bir şey. Umarım bu tür olaylar son olur. Televizyonlarda bir aftan bahsediyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin, Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Af, anayasanın 87’inci maddesinde ‘doğrudan doğru özel ve genel af, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir’ yazmaktadır. Anayasanın 6’ıncı maddesinin 3’üncü fırkasında da ‘hiçbir şahıs ve kurum, kaynağını anayasadan almayan devlet yetkisini kullanamaz’ diyor. Anayasanın 104’üncü maddesinde Cumhurbaşkanı'nın görevi ve yetkileri yazılmıştır. Bunlar içerisinde Genelkurmay Başkanlığını, bakanları atamak gibi bu görevlerden bir tanesi de ‘adli tıp tarafından verilmiş rapora göre; sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar’ bırakılır. Emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Bizim bir yıl daha uzun süre sonra kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı" şeklinde konuştu.

"SAĞLIĞIM YERİNDE DEMEK İÇİN İŞ İŞTEN GEÇTİ"

Gece yarısı acil servise yatırıldığını aktaran Doğan, 50 gün civarında hastanede kaldım. Eski halime döndüm. Kronik hastalıklarım devam ediyor. Fakat krizle meydana gelen pankras, safra kesesi tıkanıklığı ve iltihaplanması ve sahra kesenin alınması sonuçlandı. Eski sağlık durumuna döndüm, sağlığım yerinde demek için artık iş işten geçti" ifadelerini kullandı.

Aydan Erol, Çevik Bir'in de tahliye edilmesi bekleniyor.