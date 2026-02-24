28 Şubat’ta gökyüzünde şölen: Altı gezegen aynı hatta dizilecek

Güneş Sistemi’ndeki altı gezegen, 28 Şubat akşamı gökyüzünde aynı doğrultuda hizalanmış gibi görülecek. Hava koşullarının uygun olması halinde bazı gezegenler çıplak gözle izlenebilecek.

Astronomi kaynaklarına göre Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, Dünya’dan bakıldığında gökyüzünün aynı bölümünde yer alacak.

Bilim insanları bu tür olayları “gezegen geçidi” ya da “gezegen hizalanması” olarak adlandırıyor. Gezegenler gerçekte uzayda yan yana gelmese de Dünya’nın bakış açısından aynı hatta dizilmiş gibi görünmesi nedeniyle dikkat çekici bir gökyüzü olayı oluşuyor.

BAZILARI ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK

Uzmanlara göre Venüs, Jüpiter ve Satürn gökyüzünde parlaklıkları sayesinde çıplak gözle kolaylıkla seçilebilecek. Ufka yakın konumda bulunacak Merkür’ün ise gün batımından kısa süre sonra uygun koşullarda görülmesi mümkün olacak.

Daha sönük olan Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemek için ise dürbün ya da teleskop gerekecek.

‘Gezegen geçidi’ olarak bilinen gökyüzü olayında şu gezegenler bir araya gelecek:

• Merkür

• Venüs

• Jüpiter

• Satürn

• Uranüs

• Neptün

EN İYİ GÖZLEM ZAMANI GÜN BATIMINDAN SONRA

Gözlem için en uygun zamanın gün batımından yaklaşık 30–45 dakika sonrası olduğu belirtiliyor. Batı ufkunun açık olduğu, ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde gezegenlerin daha net izlenebileceği ifade ediliyor.

Astronomlar, bu tür hizalanmaların nadir olmadığını ancak aynı anda birden fazla gezegenin görülebilmesinin gökyüzü gözlemcileri için özel bir fırsat sunduğunu belirtiyor.