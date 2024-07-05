28 Temmuz hangi burç? 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 28 Temmuz hangi burç sorusu ise 28 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 28 Temmuz hangi burç? İşte 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

28 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 28 Temmuz hangi burç? İşte 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

28 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

28 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.

28 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

28 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Liderlik ve Karizma: 28 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.

Kendine Güvenen ve Cömert: 28 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.

Yaratıcı ve Enerjik: 28 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.

Sadık ve Koruyucu: 28 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.

28 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1635 - Robert Hooke, İngiliz bilim insanı (ö. 1703)

1691 - Edward Cave, İngiliz matbaacı, editör ve yayıncı (ö. 1754)

1750 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (ö. 1794)

1804 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof ve ahlakçı (ö. 1872)

1866 - Beatrix Potter, İngiliz yazar, İllüstratör, doğa bilimci ve çevreci (ö. 1943)

1872 - Albert Sarraut, Fransız politikacı (ö. 1962)

1874 - Ernst Cassirer, Alman filozof (ö. 1945)

1887 - Marcel Duchamp, Fransız sürrealist ressam (ö. 1968)

1902 - Albert Namatjira, Aborjin sanatçı (ö. 1959)

1902 - Karl Popper, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1994)

1904 - Elyesa Bazna (Çiçero), Arnavut asıllı Türk casus (ö. 1970)

1904 - Pavel Alekseyeviç Çerenkov, Rus fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1990)

1909 - Aenne Burda, Alman girişimci (moda ve dikiş dergisi Burda'nın yaratıcısı) (ö. 2005)

1915 - Charles Hard Townes, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2015)

1922 - Jacques Piccard, İsviçreli mühendis (ö. 2008)

1925 - Baruch Samuel Blumberg, Amerikalı doktor ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2011)

1925 - Ali Bozer, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2020)

1927 - John Ashbery, Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı şair ve eleştirmen (ö. 2017)

1929 - Shirley Ann Grau, Amerikalı yazar (ö. 2020)

1929 - Jacqueline Kennedy Onassis, ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi (ö. 1994)

1932 - Natalie Babbitt, Amerikalı çocuk kitapları yazarı (ö. 2016)

1936 - Russ Jackson, Kanada futbolu oyuncusu

1938 - Luis Aragonés, İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)

1938 - Alberto Fujimori, Peru Devlet Başkanı

1938 - Luis Aragonés, İspanyol futbolcu ve teknik direktör

1942 - Neilia Hunter Biden, Amerikalı öğretmen ve Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden'ın ilk eşi (ö. 1972)

1943 - Judy Martz, Amerikalı kadın bürokrat, iş insanı ve eski artistik buz patencisi (ö. 2017)

1943 - Rick Wright, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve Pink Floyd grubunun klavyecisi (ö. 2008)

1944 - Atilla Olgaç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1945 - Faruk Süren, Türk iş insanı ve Galatasaray eski Başkanı

1947 - Elena Novikova-Belova, Rus eskrimci

1947 - Peter Cosgrove, Avustralya'nın 2014-2019 yılları arası görev yapan 26. Genel Valisi

1948 - Ruud Geels, Hollandalı futbolcu (ö. 2023)

1948 - Ivan Mašek, Çek siyasetçi (ö. 2019)

1950 - Samuel Weymouth Tapley Seaton, Saint Kitts ve Nevis'in dördüncü ve şimdiki Genel Valisi

1951 - Santiago Calatrava, İspanyol mimar

1951 - Ray Kennedy, İngiliz eski millî futbolcu

1952 - Vajiralongkorn, Tayland Kralı

1954 - Gabi Aşkenazi, İsrailli siyasetçi

1954 - Hugo Chávez, Venezuela Devlet Başkanı (ö. 2013)

1954 - Steve Morse, ABD doğumlu caz ve rock gitaristi

1958 - Terry Fox, Kanadalı atlet ve kanser tedavisi konusundaki aktivist (ö. 1981)

1960 - Alexandre Czerniatynski, Belçikalı futbolcu

1962 - Torsten Gütschow, Alman eski futbolcu ve teknik direktör

1964 - Lori Loughlin, Amerikalı oyuncu

1965 - Priscilla Chan, Hong Konglu Cantopop şarkıcısı

1965 - Delfeayo Marsalis, Amerikalı caz trombonisti ve albüm yapımcısı

1965 - Pedro Troglio, Arjantinli eski millî futbolcu

1966 - Marina Klimova, Rus buz patenci

1966 - Miguel Ángel Nadal, Eski İspanyol millî futbolcu

1969 - Alexis Arquette, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1971 - Ebu Bekir el-Bağdadi, silahlı örgüt IŞİD'ın kurucusu (ö. 2019)

1972 - Elizabeth Berkley, Amerikalı oyuncu

1974 - Aleksis Çipras, Yunan inşaat mühendisi ve siyasetçi

1977 - Manu Ginóbili, Arjantinli basketbolcu

1978 - Mine Tugay, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1979 - Birgitta Haukdal, İzlandalı şarkıcı

1980 - Heiko Butscher, Alman futbolcu

1981 - Michael Carrick, İngiliz eski millî futbolcu

1983 - Vladimir Stojković, Sırp futbolcu

1985 - Mathieu Debuchy, Fransız millî futbolcu

1986 - Semih Erden, Türk basketbolcu

1987 - Yevhen Haçeridi, Ukraynalı millî futbolcu

1987 - Pedro, İspanyol futbolcu

1988 - Emanuel Biancucchi, Arjantinli futbolcu

1989 - Albin Ekdal, İsveçli millî futbolcu

1990 - Soulja Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve yapımcısı

1993 - Cher Lloyd, İngiliz pop şarkıcısı ve rapçi

1993 - Ferhat Arıcan, Türk jimnastikçi

1993 - Harry Kane, İngiliz millî futbolcu

1994 - Daichi Akiyama, Japon futbolcu

2000 - Mero, Türk-Alman rapçi ve söz yazarı

2000 - Emile Smith Rowe, İngiliz futbolcu

28 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

28 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

28 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22

1, 4, 10, 19, 22 Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu

Altın, sarı, turuncu Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar

28 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

28 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 28 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.

28 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

28 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

28 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

28 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 28 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.