28 Temmuz hangi burç? 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 28 Temmuz hangi burç sorusu ise 28 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 28 Temmuz hangi burç? İşte 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
28 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 28 Temmuz hangi burç? İşte 28 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
28 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
28 Temmuz’da doğan kişiler aslan burcuna mensuptur. Aslan burcu, 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğanları kapsar. Ateş elementi ile ilişkilendirilen aslan burcu, liderlik özellikleri, karizma ve kendine güveni ile tanınır.
28 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
28 Temmuz’da doğan aslan burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Liderlik ve Karizma: 28 Temmuz doğumlular, doğal liderlik yetenekleri ve karizmaları ile dikkat çekerler. İnsanları yönlendirme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler.
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Kendine Güvenen ve Cömert: 28 Temmuz'da doğanlar, yüksek özgüvenleri ve cömertlikleri ile bilinirler. Çevrelerindeki insanlara karşı yardımsever ve destekleyici bir tutum sergilerler.
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Yaratıcı ve Enerjik: 28 Temmuz doğumlular, yaratıcı zekaları ve enerjik yapıları ile öne çıkarlar. Sanat, drama ve diğer yaratıcı alanlarda başarılı olabilirler.
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Sadık ve Koruyucu: 28 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı son derece sadık ve koruyucudur. Aileleri ve arkadaşlarına karşı derin bir bağlılık hissederler.
28 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1635 - Robert Hooke, İngiliz bilim insanı (ö. 1703)
- 1691 - Edward Cave, İngiliz matbaacı, editör ve yayıncı (ö. 1754)
- 1750 - Fabre d'Églantine, Fransız şair, oyuncu, dramaturg ve devrimci (ö. 1794)
- 1804 - Ludwig Andreas Feuerbach, Alman filozof ve ahlakçı (ö. 1872)
- 1866 - Beatrix Potter, İngiliz yazar, İllüstratör, doğa bilimci ve çevreci (ö. 1943)
- 1872 - Albert Sarraut, Fransız politikacı (ö. 1962)
- 1874 - Ernst Cassirer, Alman filozof (ö. 1945)
- 1887 - Marcel Duchamp, Fransız sürrealist ressam (ö. 1968)
- 1902 - Albert Namatjira, Aborjin sanatçı (ö. 1959)
- 1902 - Karl Popper, Avusturya kökenli İngiliz filozof (ö. 1994)
- 1904 - Elyesa Bazna (Çiçero), Arnavut asıllı Türk casus (ö. 1970)
- 1904 - Pavel Alekseyeviç Çerenkov, Rus fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1990)
- 1909 - Aenne Burda, Alman girişimci (moda ve dikiş dergisi Burda'nın yaratıcısı) (ö. 2005)
- 1915 - Charles Hard Townes, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2015)
- 1922 - Jacques Piccard, İsviçreli mühendis (ö. 2008)
- 1925 - Baruch Samuel Blumberg, Amerikalı doktor ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2011)
- 1925 - Ali Bozer, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2020)
- 1927 - John Ashbery, Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı şair ve eleştirmen (ö. 2017)
- 1929 - Shirley Ann Grau, Amerikalı yazar (ö. 2020)
- 1929 - Jacqueline Kennedy Onassis, ABD başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi (ö. 1994)
- 1932 - Natalie Babbitt, Amerikalı çocuk kitapları yazarı (ö. 2016)
- 1936 - Russ Jackson, Kanada futbolu oyuncusu
- 1938 - Luis Aragonés, İspanyol eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)
- 1938 - Alberto Fujimori, Peru Devlet Başkanı
- 1938 - Luis Aragonés, İspanyol futbolcu ve teknik direktör
- 1942 - Neilia Hunter Biden, Amerikalı öğretmen ve Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden'ın ilk eşi (ö. 1972)
- 1943 - Judy Martz, Amerikalı kadın bürokrat, iş insanı ve eski artistik buz patencisi (ö. 2017)
- 1943 - Rick Wright, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve Pink Floyd grubunun klavyecisi (ö. 2008)
- 1944 - Atilla Olgaç, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
- 1945 - Faruk Süren, Türk iş insanı ve Galatasaray eski Başkanı
- 1947 - Elena Novikova-Belova, Rus eskrimci
- 1947 - Peter Cosgrove, Avustralya'nın 2014-2019 yılları arası görev yapan 26. Genel Valisi
- 1948 - Ruud Geels, Hollandalı futbolcu (ö. 2023)
- 1948 - Ivan Mašek, Çek siyasetçi (ö. 2019)
- 1950 - Samuel Weymouth Tapley Seaton, Saint Kitts ve Nevis'in dördüncü ve şimdiki Genel Valisi
- 1951 - Santiago Calatrava, İspanyol mimar
- 1951 - Ray Kennedy, İngiliz eski millî futbolcu
- 1952 - Vajiralongkorn, Tayland Kralı
- 1954 - Gabi Aşkenazi, İsrailli siyasetçi
- 1954 - Hugo Chávez, Venezuela Devlet Başkanı (ö. 2013)
- 1954 - Steve Morse, ABD doğumlu caz ve rock gitaristi
- 1958 - Terry Fox, Kanadalı atlet ve kanser tedavisi konusundaki aktivist (ö. 1981)
- 1960 - Alexandre Czerniatynski, Belçikalı futbolcu
- 1962 - Torsten Gütschow, Alman eski futbolcu ve teknik direktör
- 1964 - Lori Loughlin, Amerikalı oyuncu
- 1965 - Priscilla Chan, Hong Konglu Cantopop şarkıcısı
- 1965 - Delfeayo Marsalis, Amerikalı caz trombonisti ve albüm yapımcısı
- 1965 - Pedro Troglio, Arjantinli eski millî futbolcu
- 1966 - Marina Klimova, Rus buz patenci
- 1966 - Miguel Ángel Nadal, Eski İspanyol millî futbolcu
- 1969 - Alexis Arquette, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)
- 1971 - Ebu Bekir el-Bağdadi, silahlı örgüt IŞİD'ın kurucusu (ö. 2019)
- 1972 - Elizabeth Berkley, Amerikalı oyuncu
- 1974 - Aleksis Çipras, Yunan inşaat mühendisi ve siyasetçi
- 1977 - Manu Ginóbili, Arjantinli basketbolcu
- 1978 - Mine Tugay, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
- 1979 - Birgitta Haukdal, İzlandalı şarkıcı
- 1980 - Heiko Butscher, Alman futbolcu
- 1981 - Michael Carrick, İngiliz eski millî futbolcu
- 1983 - Vladimir Stojković, Sırp futbolcu
- 1985 - Mathieu Debuchy, Fransız millî futbolcu
- 1986 - Semih Erden, Türk basketbolcu
- 1987 - Yevhen Haçeridi, Ukraynalı millî futbolcu
- 1987 - Pedro, İspanyol futbolcu
- 1988 - Emanuel Biancucchi, Arjantinli futbolcu
- 1989 - Albin Ekdal, İsveçli millî futbolcu
- 1990 - Soulja Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve yapımcısı
- 1993 - Cher Lloyd, İngiliz pop şarkıcısı ve rapçi
- 1993 - Ferhat Arıcan, Türk jimnastikçi
- 1993 - Harry Kane, İngiliz millî futbolcu
- 1994 - Daichi Akiyama, Japon futbolcu
- 2000 - Mero, Türk-Alman rapçi ve söz yazarı
- 2000 - Emile Smith Rowe, İngiliz futbolcu
28 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
28 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
28 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 1, 4, 10, 19, 22
- Şanslı Renkler: Altın, sarı, turuncu
- Uğurlu Taşlar: Yakut, elmas, kehribar
28 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
28 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında tutkulu ve romantik bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve duygusal derinlik en önemli unsurlardır. 28 Temmuz doğumlular, Koç ve Yay burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Boğa ve Akrep burçları ile zorluklar yaşayabilir.
28 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
28 Temmuz doğumlular, liderlik yetenekleri ve karizmaları sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Yönetim, sahne sanatları, girişimcilik ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda öne çıkabilirler. Enerjik ve yaratıcı çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
28 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
28 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Koç ve Yay yer alırken, Boğa ve Akrep burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 28 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.