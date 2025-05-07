28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Ankara'da bu yıl 28'incisi düzenlenecek olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali, 27 Mayıs'ta başlıyor.

Ankara'da 27 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Halime Güner, "Uçan Süpürge ekibi bugüne kadar şahane işler yaptı. Yani biz toplumsal sorumluluk açısından üstümüze ne düşüyorsa fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Daha 2 gün önce sokakta neden benden boşandın diye erkek arkadaşlarıyla organizasyon yaparak öldürülen Bahar Aksu'nun cenaze törenine arkadaşlarımızı göndermiş, yolcu etmişken adalete erişim ve kız çocuklarının adalete erişimi konusunda 29 yıldır mücadele etmiş bir örgüt olarak kendimizi bütün bu yaşadıklarımız, bu ortamın içerisinde bir kültür sanat etkinliği hazırlarken bulduk. Bütün Uçan Süpürge ekibiyle beraber vazgeçmeyeceğiz, buradayız" dedi.

"SESSİZLEŞTİRİLMİŞ SESLERİN DUYULMASI BİZİM TALEBİMİZDİR"

Vakfı kurmalarının ve 28'inci kez gerçekleştirdikleri Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali'nin amacının ‘sessizleştirilmiş seslerin duyulması' olduğunu belirten Güner, "Bizim talebimiz sessizleştirilmiş seslerin duyulması, benzersiz kadınların silinmiş hikayelerinin yeniden yazılması ve yine o dilde bir dünyanın oluşmasıdır. Bu nedenle bu yıl benzersiz kadınlar, benzersiz hikayelerden yola çıktık. Çünkü kadınların hikayeleri yalnızca geçmişi anlatmaz, geleceği de şekillendireceğini biliyoruz. Kadınlar arasındaki bu dayanışmayı bizden sonraki kuşaklara çok iyi anlatan bir örgüt olmanın da gururu içindeyiz. Bugün hazırladığımız bu festival programının tanıtım toplantısında bunları söylemeden edemedim. Çünkü artık bu ülkede eşitliği, adaleti, kadınların ve kız çocuklarının istismar görmediği bir ortamı biz de güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KADININ ROLÜNÜ DAHA FAZLA YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Kadının toplumdaki rolünü sanat ve sinema yoluyla daha fazla güçlendirmek ve yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Güner, "Kadının rolünü sanatın gücüyle daha çok yaygınlaştırmak, farkındalığı arttırmak, var olan ve büyüyen kadın örgütlerinin daha da yaygın, gelişmiş, derin ve mücadeleyi birbirlerinin elini bırakmadan sürdürebilecekleri bir ortamın içinde bulundurmak istiyoruz. İyi ki de öyleyiz ve gelecek genç neslin ne kadar çok olduğunu ve bizlerle birlikte kuşaklar arasındaki deneyimlere ne kadar çok istekli olduğunu da çok yakın bir zamanda Uçan Süpürge'de yapılan toplantıda gördük" dedi.

Uluslararası Kadın Film Festivali'nin 28'incisini Ankara'da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Güner, festivalde yer alacak dünyadan çeşitli kadın senarist, yönetmen ve oyuncuların filmlerini kısaca tanıttı.

Bu yıl festivalde ödül alan oyuncuları açıklayan Festival Danışmanı Alin Taşcıyan, Onur ödülünün Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na, Bilge Olgaç başarı ödüllerinin oyuncu Bennu Yıldırımlar ve cast direktörü Harika Uygur ile yapımcı ve festival yönetmeni Başak Emre'ye, Genç Cadı ödülünün ise oyuncu Mina Demirtaş'a verileceğini söyledi.

Taşçıyan, ödüllerin 27 Mayıs'ta yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edileceğini bildirdi.