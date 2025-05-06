28. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali başvuruları başladı

HABER MERKEZİ

‘Yaşanılabilir bir dünya için sanat’ anlayışı ile TAKSAV tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali için başvurular başladı.

Bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan festival 21 Kasım-1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival başvuruları 31 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecek. Festival Danışma Kurulu değerlendirmeleri ve gruplar ile görüşmeler sonrası Festival Programı kesinleştirilerek kamuoyu ile paylaşılacak.

Festival Komitesi’nden Yılmaz Eren, 28. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ilgili olarak şunları söyledi:

“Çeyrek yüzyılı geride bırakan festivalimizle; yüzlerce tiyatronun çok büyük emekle hazırladığı bir birinden farklı oyunlarla yüz binlerce sanatsevere dokunduk, ateş böceklerini çoğaltarak karartılmaya çalışılan dünyamıza ışık olmaya çalıştık. Amatör duygularla başladığımız festivalimizde tiyatronun tüm renklerini sahnelere taşımaya çalıştık. Festivalimiz büyürken bizlerde büyüdük, bu yolculukta kaybettiğimiz tüm dostlarımızı unutmadık, sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Geçmiş yıllarda olduğu gibi festival sahnelerinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışından birçok grubu ağırlayacağını, üniversitelerden belediye ve şehir tiyatrolarına kadar çeşitli oyunları Ankaralılar ile buluşturacaklarını söyleyen Yılmaz Eren, tüm sanatseverleri de sahnelere davet etti.