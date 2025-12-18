281 milyon kişi yurdundan uzakta

Bugün 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü. AA’nın uluslararası göç örgütlerinin raporlarından derlediği verilere göre küresel ölçekte uluslararası göçmen sayısı tarihsel olarak yüksek seviyelerde seyrediyor.

BM Uluslararası Göç Örgütü IOM’un raporuna göre göçmenlerin yaklaşık 169 milyonunu iş gücü göçmenleri oluşturuyor.

Raporda, uluslararası göçün hala nüfusun küçük bir bölümünü temsil ettiğine ancak ekonomik, siyasal ve çevresel şokların göçü giderek karmaşık hale getirdiğine dikkat çekiliyor.

Göçmenlerin yurt dışında kazandıkları ücretleri göndermek üzere yaptıkları uluslararası para transferleri 2000 yılında 128 milyar dolar iken, 2022'de 831 milyar dolar gibi rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam, birçok düşük ve orta gelirli ülke için temel ekonomik dayanak niteliğinde bulunuyor.

28 MİLYONU ÇOCUK

IOM verilerine göre, uluslararası göçmenlerin 135 milyonu kadın, 146 milyonu erkeklerden oluşuyor. Çocuk göçmen sayısı ise 28 milyon.

Öte yandan IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre, yalnızca 2023 yılında dünya genelinde yaklaşık 8 bin 500 göçmen, dönüşü olmayan yolculuklarda hayatını kaybetti ya da kayboldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verileri de Haziran 2025 itibarıyla dünya genelinde 117,3 milyon kişinin zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle zorla yerlerinden edildiğini ortaya koyuyor. Bunun 67,8 milyonu ülkesi içinde yerinden edilenlerden oluşuyor.

Zorla yerinden edilenlerin 42,5 milyonu mülteci, 8,42 milyonu ise uluslararası koruma arayan sığınmacı konumunda.

• Göçmen sayısı: 281 milyon

• Çocuk göçmen sayısı: 28 milyon

• Göç yoluna ölen göçmen sayısı: 8 bin 500

• 2025’te zorla yerinden edilen sayısı: 117,3 milyon

• Vatandaşlığı olmayanların sayısı: 4,4 milyon

VATANLARI OLMAYANLAR

Öte yandan dünya genelinde 4,4 milyon kişi de herhangi bir vatandaşlığa sahip olmaması nedeniyle "vatansız" olarak yaşarken, bu kişilerin eğitim, sağlık hizmetleri, çalışma hakkı ve seyahat özgürlüğü gibi en temel haklara bile erişimde ciddi kısıtlamalarla karşılaşıyor.

IOM verilerine göre, 2022 yılı sonunda dünyadaki mültecilerin yarısından fazlası yalnızca 10 ülkede bulunurken, Türkiye 7 yıl üst üste en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke oldu.

Ayrıca OECD ülkeleri 2024’te 2,3 milyon geçici çalışma izni verirken, bu rakam 2019’a kıyasla yüzde 26 artış anlamına geliyor.

Bununla birlikte OECD ülkelerine 2024’te 3 milyon yeni sığınma başvurusu yapıldı. Başvuruların yarısından fazlası ABD’de gerçekleşirken, Kanada ve İngiltere'de de artış görüldü. Başvuruların en çok geldiği ülkeler arasında Venezuela, Kolombiya, Suriye, Afganistan ve Hindistan öne çıkıyor.

OECD genelinde göçmenlerin iş gücüne katılım oranı yüzde 77.İş gücü piyasasına ilişkin bulgular, göçmenlerin ekonomik aktivitelerinin yüksek seviyede olduğunu gösteriyor.

2024 yılında OECD genelinde göçmenlerin iş gücüne katılım oranı yüzde 77, istihdam oranı yüzde 71, işsizlik oranı ise yüzde 10’un altında seyretti.

EN ÇOK GÖÇ ALAN ÜLKELER

• ABD

• Kanada

• İngiltere

EN ÇOK GÖÇ VEREN ÜLKELER

• Venezuela

• Kolombiya

• Suriye

• Afganistan

• Hindistan