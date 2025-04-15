288 yayınevinin yer aldığı fuar kapılarını açtı

Kültür Sanat Servisi

Bursa 22. Kitap Fuarı, Merinos AKKM Fuar Alanı’nda kitapseverlerle buluştu. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen fuar, 288 marka, yayınevi ve yerel yönetime ev sahipliği yapıyor.

20 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, aralarında Ahmet Ümit, Atilla Dorsay, Ayşe Kulin, Yalvaç Ural, Yekta Kopan gibi edebiyat dünyasının usta isimlerinin yanı sıra genç kuşağın sevilen yazarlarının da bulunduğu 500’den fazla yazar ve şair, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek. Fuar, 20 Nisan’a kadar 10.00-19.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.