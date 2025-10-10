289,5 milyon TL’ye millet bahçesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Mayıs 2023’te onayladığı planlar ile Karaburun Plajı'nın bir bölümü, “Millet bahçesi” olarak düzenlendi. Millet bahçesinde büfe, çay bahçesi, kıraathane, cami, mescit, tuvalet, idari binalar inşa edilmesi planlandı. Plan değişikliğinin ardından Arnavutköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Karaburun Plajı’ndaki duş ve giyinme kabinlerini millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle zorla kaldırdı.

İBB, zorla çıkarıldığı plaj için yapılan plan değişikliğine karşı dava açtı. AKP idaresindeki Arnavutköy Belediyesi, dava devam ederken “Karaburun Millet Bahçesi” ihalesi düzenledi.

YARGI SÜRECİ

Arnavutköy Belediyesi’nin 18 Mayıs 2023 tarihinde düzenlediği ihale kapsamında, Karaburun Millet Bahçesi’nin yapımı için 61 milyon 388 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Millet bahçesi inşaatı hızla devam ederken İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi 6 Eylül 2024 tarihinde planın yürütmesini durdurdu. Arnavutköy Belediyesi karara itiraz ederek idare mahkemesinin kararının bozulmasını sağladı.

AKP’li Arnavutköy Belediyesi’nin, uğruna İBB ile davalık olduğu millet bahçesinin üçüncü etabı için fahiş yeni bir harcamaya daha imza attığı belirlendi. Belediyenin 12 Eylül 2025 tarihinde, “Karaburun Millet Bahçesi Üçüncü Etap Yapım İşi” ihalesi düzenlediği, ihale kapsamında 6 Ekim’de 289 milyon 500 bin TL’lik sözleşme imzaladığı belirtildi. Yalnızca bir geçerli teklifin olduğu dev ihale kapsamında sözleşme imzalanan Ateş İnşaat isimli şirketin, Karaburun Millet Bahçesi’nin üçüncü etabını 17 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamasının planlandığı bildirildi.