29 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Günün Birincisi Neden Değişti?

29 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı ve Pazartesi akşamının dengesi tamamen değişti. Geçtiğimiz hafta açık ara lider olan Uzak Şehir yayınlanmayınca, zirvede büyük bir yer değişimi yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, reytingini önemli ölçüde artırarak birincilik koltuğuna oturdu. Peki günün en çok izlenen dizileri hangileri oldu? Liderliğin değişmesinde en kritik etken neydi? İşte detaylı analiz ve geçen haftayla güçlü karşılaştırma…

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Aralık 2025 Pazartesi günü yayınlanan programlar arasında zirve el değiştirdi. Rakibi yayında olmadığı için büyük bir seyirci kazanımı yaşayan Cennetin Çocukları, yaklaşık iki puanlık artışla pazartesi gününün yeni lideri oldu.

Cennetin Çocukları – 7,36 reyting

Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,60 reyting

Esra Erol’da – 5,16 reyting

MasterChef Türkiye – 4,68 reyting

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – 3,86 reyting

Cennetin Çocukları (Özet) – 3,72 reyting

Derinlerdeki Dehşet (Y.S.) – 3,68 reyting

Sakar Şakir (T.S.) – 3,50 reyting

ATV Ana Haber – 3,48 reyting

Kanal D Ana Haber – 3,31 reyting

Veri kaynağı: TİAK

GEÇEN HAFTA TABLO NASILDI? (22 ARALIK 2025)

22 Aralık 2025 Pazartesi günü reytinglerde Uzak Şehir açık ara liderdi. Hem ana bölüm hem de özet bölümü fark yaratan izlenme oranları elde etmişti.

Uzak Şehir – 14,44 reyting

Uzak Şehir (Özet) – 7,92 reyting

Cennetin Çocukları – 5,65 reyting

Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,16 reyting

Esra Erol’da – 4,73 reyting

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber – 4,36 reyting

MasterChef Türkiye – 3,66 reyting

Kanal D Ana Haber – 3,07 reyting

Show Ana Haber – 3,04 reyting

Cennetin Çocukları (Özet) – 3,01 reyting

İKİ HAFTANIN REYTİNG PERFORMANSLARI KARŞILAŞTIRMASI

Reyting dengelerinin nasıl değiştiğini daha net görmek için 22 Aralık ve 29 Aralık performanslarını yan yana ele alalım:

Program 22 Aralık Reyting 29 Aralık Reyting Genel Değerlendirme Uzak Şehir 14,44 Yayında Değil Zirve boş kaldı Cennetin Çocukları 5,65 7,36 Önemli artış ve liderlik Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,16 5,60 Yükseliş Esra Erol’da 4,73 5,16 Güçlü performans MasterChef Türkiye 3,66 4,68 Belirgin yükseliş

GÜNÜN LİDERİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Liderliğin değişmesindeki en kritik faktör, Uzak Şehir’in bu hafta yayında olmaması oldu. Uzak Şehir” dizisinin Cihan Albora’sı Ozan Akbaba, eşinin sağlık sorunu nedeniyle setten izin almıştı. Dolayısıyla bu hafta Uzak Şehir yayınlanmadı. Normal şartlarda açık ara fark yaratan dizi ekranda olmayınca seyirci dengesi tamamen değişti ve pazartesi gününün büyük izleyici kitlesi diğer yapımlara yöneldi. Bu boşluğu en iyi değerlendiren yapım ise yükselişiyle dikkat çeken Cennetin Çocukları oldu. Ayrıca diğer popüler programlar da önemli oranlarda izleyici kazanarak listede üst sıralara tırmandı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI

29 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla günün en çok izlenen ilk 10 programı netleşti ve hem diziler hem yarışmalar hem de haber bültenleri güçlü performans gösterdi. TİAK verilerine göre ilk sırada dizi, ardından gündüz kuşağı ve yarışma programları yer aldı.

29 Aralık 2025 reytinglerinin birincisi hangi dizi oldu?

Cennetin Çocukları bu haftanın lideri oldu.

Uzak Şehir reytinglerde neden yok?

Bu hafta yayında olmadığı için listede yer almadı.

Günün en çok izlenen ilk 10 programı hangileri oldu?

Cennetin Çocukları başta olmak üzere gündüz kuşağı programları, yarışmalar ve haber bültenleri ilk 10’da yer aldı.

Reyting sonuçları nereden açıklanıyor?

Resmi reyting verileri TİAK tarafından paylaşılmaktadır.

29 Aralık 2025 reyting sonuçları pazartesi akşamının ne kadar dinamik bir rekabet alanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzak Şehir’in yayında olmamasıyla birlikte zirve boş kaldı ve bu boşluğu hızlı yükselişiyle Cennetin Çocukları doldurdu. Gündüz kuşağı programlarının ve MasterChef Türkiye’nin yükselişi de dikkat çekti. Önümüzdeki hafta yayın akışına bağlı olarak zirve yarışının yeniden hareketlenmesi bekleniyor.