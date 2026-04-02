29 canın hesabı bilirkişi labirentinde: Gayrettepe için adaletin yolu neden tıkalı?

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında biri çocuk 29 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirmesinin üstünden 2 yıl geçti. Geçen 2 yılda ailelerin acısı da, adalet ararken gösterdikleri çaba da azalmadı. Geçen 2 yılı aileler, aynı şekilde anlattı: “Adalet gelmeden yasa vakit yok.”

Yangında 17 yaşındaki oğlu Efe Demir’i kaybeden baba Adem Demir, “2 yıl oldu, davada hiçbir şey ilerlemedi” dedi. Mahkeme heyeti değişen davada aileler şimdi de yeni heyetin nasıl inceleme yapacağını düşünüyor. Son bilirkişi raporuyla ilgili “belediyenin suçu yok sayılabilir” endişesi taşıyan aileler, bir an önce adalet istiyor.

“2 yılda firari bir sanık bile bulunamadı. Bana sorsanız bir gün bile geçmedi” diyen baba Demir, oğlunun yasını tutmak için adaleti beklediklerini anlatıyor. “Benim için iki yıl geçmedi, hâlâ o gündeyim” diyor Demir, “Bu acı da bitecek bir acı değil. 17 yaşında evladımı toprağa verdim, 2 yıldır yanımda değil. Adalet yerini bulmuyor. Adli koridorlarında adalet ara, ara, ara… Öfkemiz büyüyor. adliye koridorlarında ara ara öfkemiz var. Duruşmalarda patronların pişkinliğini de görüyoruz.”

Aileler davanın henüz karara bağlanmamasını da kabul etmekte zorlanıyor. Üstelik, süreç uzadıkça yeni iş cinayetlerine cesaret veriyor. Gayrettepe’de yaşamını yitiren Özkan Baş’ın eşi Emine Kaya Baş’ın, önceki hafta Dilovası iş cinayeti davasının ilk duruşmasından önce söylediği gibi, Gayrettepe’de gelmeyen adalet Kartalkaya’yı, cezasız bırakılan her iş cinayeti Dilovası’nı getirdi. Yargılanan patronlar, diğer patronların cezasızlıklarından güç alarak bunları duruşmalarda yaptıkları savunmalarının ana teması dahi yaptı.

Kartalkaya’da asli kusurlu sanıkların olası kastla yargılanarak cezalandırılması başta ailelere umut verse de Gayrettepe’de yargı süreci otel yangınındaki kadar hızlı olmadı. Bilirkişi raporlarıyla, birbirinin aynı ihmal zincirleriyle meydana geldiği ortaya çıkan Gayrettepe ve Kartalkaya yangınlarının bir farkı daha var. Gayrettepe’de sanıklar, olası kast taleplerine rağmen bilinçli taksirle yargılanıyor. Efe Demir’in babası Adem Demir de bu yüzden soruyor: “Suç, suçlu, raporlar, her şey ortadayken neden dava sonuca bağlanmıyor? Kartalkaya’da olası kasttan verildi cezalar. Otel yangınında işleyen adalet sistemi, ne oldu da Gayrettepe’de tıkandı? İçişleri ve Çalışma bakanlıkları ne yapıyor? Neden denetim yok? Araçların ses sistemiyle, dikiz aynasındaki kokusuyla uğraşan devlet önce benim oğlumun adaletini sağlasın.”

Patronlar, mekanın ruhsatının ilk kez 1987’de alındığını ve sonra 2010’lara kadar yenilenmediğini anlatmıştı. Demir de yerel yönetimlerin yangındaki sorumluluğuna dikkati çekerek “Bu dava iktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında sıkıştı” diyor. Yalnız bırakıldıklarını düşünen aileler, başta siyasetçiler olmak üzere kamuoyuna hem sitem ediyor, hem de çağrıda bulunuyor: “Siyasetçiler, milletvekilleri, basın bizi yalnız bıraktı. Halk bizim sesimizi duymalı. Kendi çabalarımızla 29 can için adalet arıyoruz. 2 Nisan günü saat 18.30’da Masquerade gece kulübünün önünde toplanarak kaybettiklerimizi anacağız. Başka insanlar da bu acıyı yaşamasın, artık çocuklar çalışırken ölmesin diye herkesi buraya destek vermeye bekliyoruz.”

TEK ÇIKIŞLI ÖLÜM KAPANI

2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanıyor. 2 yıl önce ramazan ayında tadilata giren gece kulübünde daha pahalı olan locaların tadilatının Şeker Bayramı’na yetiştirilmesi için iş baskısı vardı. Ahşap ve yalıtım köpüğünün hızla alev aldığı gece kulübünde kaçış planı yoktu. Herhangi bir yangına karşı hiçbir önlem alınmayan işyerinde, kulüp yetkilileri kendilerine yakın kapıdan kaçabildi. Tek çıkış kapısı kapanarak bir baca gibi dumanın içeri dolmasına sebep oldu. Yangından çıkan duman, patronların savunmasına da zırh oldu. Patron Şehzade Şazi Şekergümüş’ün avukatı, “İşçiler yanarak değil, dumandan zehirlenerek öldü” dedi; işçilerin yangına müdahale biçiminin suç olduğunu iddia etti. Şekergümüş de yangından son anda kurtulan ancak burada abisi Ahmet’i kaybeden işçi Hasret Uzun’a, duruşmada “Gevezelik yapma” diye bağırmıştı.

35 yıldır gece kulübü patronu olduğunu ve bugüne kadar tadilat için bir kez bile izin almadığını, alındığını da görmediğini anlatan Şekergümüş, kağıt üzerinde de patron değil. Duruşmalarda ailelerle tartışmaya girmekten çekinmeyen Şekergümüş tutuklu olsa da kağıt üzerindeki patron Fatma Dörtgül ailelerin itirazına rağmen tutuksuz yargılanıyor. Davada tutuklu 4 sanık bulunuyor. Aileler 13 kez gittikleri duruşmaların, 18 Mayıs’ta gerçekleşecek 14’üncüsünde yalnız bırakılmamayı istiyor.

BİLİRKİŞİ KAÇIŞ RAMPASI

Dosyaya giren üç farklı bilirkişi raporunun birbiriyle çelişiyor. Dosyaya giren son rapor kamu görevlilerini aklarken raporu hazırlayan ismin geçmişteki görevi "tarafsızlık" tartışmalarını alevlendirdi. Dava avukatlarından Onur Fırat Kaynun, özellikle kamu görevlilerinin sorumluluklarını tespiti noktasında sağlıklı hiçbir değerlendirme olmadığının bir kez daha altını çiziyor.

"Yargılama ikinci yılına girecek. İkinci yılında üç tane bilirkişi raporu geldi dosyaya. Üç bilirkişi raporu da hem kendi içerisinde hem de birbirleriyle çelişki arz eder vaziyette. Son üç aydır beklediğimiz bir bilirkişi raporu da kamu görevlilerinin hiçbirisinin kusuru olmadığından bahsetti” diye anlatıyor. Son rapor uhazırlayan heyette hukukçu olarak yer alan ismin avukat olması, Av. Kaynun’a göre idare hukuku açısından sorumluluk denetimini sağlıksız hale getiriyor. Üstelik dava avukatlarının araştırması, görevlendirilen avukat Eylül 2025’e kadar Bahçelievler Belediyesi'nde Ruhsat Denetim Müdürü olarak çalıştığını ortaya çıkardı. Kaynun, “Bilirkişinin, aslında kusur sorumluluğu için rapor hazırlanmasını beklediğimiz kamu görevlileriyle aynı görevi yaptığını tespit ettik” dedi.

Bilirkişi reddi için yapılan başvuru ise mahkeme tarafından dikkate alınmadı. “Nihayetinde tam da tahmin ettiğimiz gibi hem Beşiktaş Belediyesi hem de İBB personelinin hiçbirisinin kusurunun bulunmadığına dair rapor verildi. Sonuç olarak ortada üç adet birbiriyle alakasız ve tamamen yetersiz bilirkişi raporu var. Bizim kanaatimizce dosyadaki kamu görevlilerinin yargıdan kaçırılması pratiği için burada, bilirkişi raporları gibi yargı bürokrasisi içinde boğularak göz önünden kaçırılması girişimi olduğu” diyor. Avukat Kaynun da ailelerin talebini yineliyor: “Bizce çok fazla uzamış bir dosya bu. Bir an önce yargının tüm sorumluları ortaya çıkarması için etkin bir kovuşturma yürütmesini talep ediyoruz. Bunun için de basının, kamuoyunun da bu davadan ilgisini çekmemesini ve gündemde tutmasını istiyoruz; hem biz hem aileler…"