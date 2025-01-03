29 Ekim 1923 haftanın hangi günüdür?

29 Ekim 1923 haftanın hangi günü sorusu, Cumhuriyet tarihine ilgi duyanlar için merak uyandıran bir konudur. Bu tarihi gün, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği tarihtir.

29 EKİM 1923 NEDEN ÖNEMLİDİR?

29 Ekim neden önemlidir sorusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temellerini anlamak isteyenler için önem taşır. Bu tarih, halkın egemenliğine dayalı yönetim sisteminin resmen kabul edildiği ve Türk milletinin özgürlük mücadelesinin zirveye ulaştığı gündür.

29 Ekim 1923’te ne oldu sorusunun cevabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesidir. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanıyla halkın egemenliğini ve bağımsızlığını kalıcı hale getirmiştir.

29 EKİM 1923’TE NELER OLDU?

29 Ekim 1923'te, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Cumhuriyet yönetimi resmen ilan edildi. 29 Ekim’de ne oldu sorusu, tarih severler tarafından sıkça gündeme gelmektedir. İşte o gün yaşanan önemli gelişmeler:

TBMM, Cumhuriyet yönetimini kabul eden anayasa değişikliğini onayladı. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Egemenlik, kayıtsız şartsız millete devredildi.

29 EKİM 1923 HAFTANIN HANGİ GÜNÜ?

29 Ekim 1923 haftanın hangi günü sorusunun yanıtı Pazartesidir. Bu özel gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesiyle birlikte halkın egemenliğinin kayıtsız şartsız tanındığı anlamlı bir tarihtir.