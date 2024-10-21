29 Ekim 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesiyle birlikte Ulusal Bayram olarak kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 29 Ekim 2024 toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi sorularını araştırıyor. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

29 EKİM'DE ANKARA'DA METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 29 Ekim sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.

29 EKİM'DE İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

29 EKİM'DE İZMİR'DE METRO, İZBAN VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 29 Ekim gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek