29 Ekim 2025 Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek, Cumhuriyet ve Tam Altın kaç lira?

29 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda ons altının yükselmesiyle birlikte iç piyasada da hareketlilik sürüyor. Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları tablosu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (29 EKİM 2025)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/Gr) 5.352,01 5.352,74 +0,46% 09:07 22 Ayar Bilezik 5.096,84 5.170,61 -1,21% 23:30 Altın (ONS) 3.967,85 3.968,44 +0,42% 09:22 Altın ($/kg) 126.892,00 126.910,00 +0,38% 09:07 Altın (Euro/kg) 147.721,00 147.742,00 +0,38% 09:07 Cumhuriyet Altını 36.570,00 37.045,00 +0,38% 09:07 Yarım Altın 18.341,00 18.597,00 +0,39% 09:07 Çeyrek Altın 9.171,00 9.304,00 +0,39% 09:07 Reşat Altını 36.602,47 37.077,95 +0,47% 09:07 Kulplu Reşat Altını 36.604,69 37.080,20 +0,48% 09:07 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.117,75 5.383,08 +0,39% 09:07 18 Ayar Altın (TL/Gr) 3.906,97 3.907,50 +0,46% 09:07 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.090,62 4.196,84 +0,34% 09:07 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 89.448,37 90.901,87 -1,95% 15:42 Kapalıçarşı Beşli Altın 181.132,95 184.714,40 -1,95% 15:42 Gremse Altın 89.448,37 91.517,59 -1,95% 15:42 Ata Altın 36.897,45 37.838,46 -1,95% 15:42 Tam Altın 35.779,35 36.495,09 -1,95% 15:42 Külçe Altın ($) 132.600,00 132.700,00 -2,07% 15:48 Has Altın 5.325,25 5.325,97 +0,46% 09:07 Hamit Altın 36.602,47 37.077,95 +0,47% 09:07

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Gram altın 29 Ekim 2025 sabahı itibarıyla alış 5.352 TL, satış 5.352,74 TL seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında küçük yatırımcıların en çok tercih ettiği ürün olan çeyrek altın fiyatı 9.300 TL seviyesini aşarak dikkat çekiyor. Cumhuriyet altını ise 37 bin TL sınırını geçti.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören büyük ziynet altın türlerinde ise gün içinde düşüş yaşandı. Özellikle Kapalıçarşı Ziynet 2.5, Beşli Altın ve Gremse Altın fiyatları yüzde 1,95 oranında geriledi. Bu düşüş, ons altındaki dalgalanma ve döviz kurundaki sakin seyirle ilişkilendiriliyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

29 Ekim itibarıyla altın ons fiyatı 3.968 dolar seviyesinde yer alırken, Has altın ve Hamit altın fiyatlarında da yüzde 0,46-0,47 aralığında artış gözleniyor.

29 Ekim 2025’te gram altın kaç TL?

Gram altın 5.352 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış 9.171 TL, satış 9.304 TL’dir.

Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Cumhuriyet altını alış 36.570 TL, satış 37.045 TL’dir.

Reşat altını fiyatı nedir?

Reşat altını alış 36.602 TL, satış 37.077 TL olarak işlem görmektedir.