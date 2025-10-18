29 Ekim 2025 hangi gün?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen sorulardan biri, “29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor?” sorusu oldu.

2025 yılı resmi tatil takvimine göre 29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü, bu yıl da ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayram, her yıl olduğu gibi resmi tatil kapsamında olacak ve kamu kurumları, okullar ve birçok özel işletme o gün kapalı olacak.

29 EKİM HAFTASI KAÇ GÜN TATİL?

2025 yılında 29 Ekim’in Çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle tatil süresi yalnızca bir gün olacak. Buna karşın 28 Ekim Salı günü resmi olarak yarım gün çalışma vardır. Bazı kurumlar, özel sektör işletmeleri veya okullar bu günü hafta sonuyla birleştirerek “uzun tatil” planları yapabiliyor. Eğer 30 Ekim Perşembe günü izin alınırsa, hafta sonuyla birlikte beş günlük bir tatil oluşturmak mümkün olacak.

2025 RESMÎ TATİLLER TABLOSU

Tatil Tarih Gün Süre Yılbaşı 1 Ocak 2025 Çarşamba 1 Gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2025 Çarşamba 1 Gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2025 Perşembe 1 Gün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2025 Pazartesi 1 Gün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz 2025 Salı 1 Gün 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 2025 Cumartesi 1 Gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2025 Çarşamba 1 Gün

29 EKİM 2025 TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

29 Ekim, resmî tatil kapsamında olduğu için kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve okullar kapalı olacak. Ayrıca birçok özel sektör kuruluşu da bu günü tatil olarak değerlendirecek. Bankalar, noterler ve PTT şubeleri 29 Ekim’de hizmet vermeyecek. Alışveriş merkezleri, bazı özel işletmeler ve restoranlar ise kendi çalışma düzenlerine göre açık olabilecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR

29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor?

29 Ekim 2025, Çarşamba gününe denk geliyor.

29 Ekim tatil olacak mı?

Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi 2025’te de resmî tatil olacak.

29 Ekim tatili kaç gün sürecek?

Bu yıl tatil sadece bir gün sürecek. Ancak perşembe ve cuma günü izin alınması durumunda hafta sonuyla birleşerek beş güne uzayabilir.

29 Ekim’de okullar açık mı?

Hayır. Tüm okullar ve üniversiteler Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim’de kapalı olacak.