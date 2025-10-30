29 Ekim 2025 Reyting Sonuçları | Günün en çok izlenen dizisi belli oldu!

29 Ekim 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabetin yaşandığı akşamda zirve, yine Kanal D’nin başarılı dizisi Eşref Rüya’nın oldu. Dizi, son haftalardaki düşüş trendini kırarak izlenme oranlarını yeniden artırdı. İşte 29 Ekim 2025’in en çok izlenen yapımları ve detaylı reyting tablosu...

EŞREF RÜYA ZİRVEYİ BIRAKMADI

Kanal D’nin ikinci sezonuna iddialı bir giriş yapan dizisi Eşref Rüya, iki haftadır süren reyting düşüşünü durdurmayı başardı. Dizi, bir puanın üzerinde artış yakalayarak 9,61 reyting oranıyla günü lider tamamladı. Dramatik hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla öne çıkan yapım, Çarşamba akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ZİRVE TAKİBİNDE

ATV’nin sabah kuşağındaki fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, istikrarlı çıkışını sürdürerek 5,35 reyting oranıyla ikinci sırada yer aldı. Program, adli olayları aydınlatma başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.

KURULUŞ ORHAN GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPTI

ATV ekranlarının yeni dizisi Kuruluş Orhan, 29 Ekim akşamında yayınlanan ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Tarihî teması ve aksiyon dolu sahneleriyle ilgi gören dizi, 5,02 reyting elde ederek günün üçüncü sırasında yer aldı. Bu sonuç, dizinin gelecek haftalar için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

DİĞER YAPIMLARDA SON DURUM

Star TV’nin sevilen dizisi Sahipsizler, hafif artış göstererek 3,71 reytingle altıncı sıraya yükseldi. TV8’in popüler yarışması MasterChef Türkiye ise bu hafta düşüş yaşayarak 3,12 reytingle dokuzuncu sıraya geriledi. Günün en çok izlenen haber bülteni ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Program, 3,63 reyting alarak haber kategorisinde zirveye yerleşti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA – 20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Eşref Rüya 9,61 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,35 3 Kuruluş Orhan 5,02 4 Eşref Rüya (Özet) 4,67 5 Esra Erol'da 4,39 6 Sahipsizler 3,71 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,63 8 Show Ana Haber 3,62 9 MasterChef Türkiye 3,12 10 ATV Ana Haber 2,88

Kaynak: TİAK

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Eşref Rüya yeniden yükselişe geçti ve haftayı lider tamamladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert sabah kuşağında fark yaratmaya devam ediyor.

Kuruluş Orhan güçlü başlangıcıyla adını üst sıralara yazdırdı.

MasterChef Türkiye ise haftayı gerilemeyle kapattı.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

Günün en çok izlenen dizisi, 9,61 reytingle Eşref Rüya oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert kaç reyting aldı?

Program, 5,35 reytingle ikinci sırada yer alarak sabah kuşağında zirveye çıktı.

Kuruluş Orhan reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Kuruluş Orhan ilk bölümüyle 5,02 reyting alarak günü üçüncü sırada tamamladı.

MasterChef Türkiye reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı?

MasterChef Türkiye bu hafta 3,12 reyting alarak dokuzuncu sıraya geriledi.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,63 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu.

29 Ekim 2025 reyting sonuçları, diziler arasındaki rekabetin giderek kızıştığını gösteriyor. Eşref Rüya izlenme oranlarını artırarak liderliğini korurken, Müge Anlı ve Kuruluş Orhan güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Önümüzdeki haftalarda sıralamanın nasıl değişeceği şimdiden merak konusu.