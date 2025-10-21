29 Ekim 2025 tatili: 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim hangi gün, tatil 5 gün olur mu?

Resmi takvime göre 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil olacak. Kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok resmi daire sabah saatlerinde açık olacak ancak öğle saatinden sonra kapalı olacak.

Böylece “ 29 Ekim hangi gün ?” ve “29 Ekim tatil mi?” sorularının yanıtı da belli oldu: 29 Ekim 2025 Çarşamba günü tam gün resmi tatil olacak.

29 EKİM TATİLİ 5 GÜN OLUR MU?

Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de “29 Ekim tatili 5 gün olur mu?” sorusu oldu. Ancak resmi kurumlar tarafından bu konuda herhangi bir uzatma açıklaması yapılmadı.

28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil olarak kalacak. Bu nedenle 5 günlük bir tatil süresi şu an için söz konusu değil. Resmi tatil yalnızca 1,5 gün olarak uygulanacak.