29 Ekim 2025 tatili: 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim hangi gün, tatil 5 gün olur mu?
29 Ekim tatili yaklaşıyor! Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında “28 Ekim tatil mi?”, “29 Ekim hangi gün?” ve “29 Ekim tatili 5 gün olur mu?” geliyor. Resmi takvime göre tüm detaylar, tatil süresi ve gün bilgileri haberimizde!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, bu yıl tatil düzenini merak ediyor. “28 Ekim tatil mi?”, “29 Ekim hangi güne denk geliyor?”, “28 Ekim yarım gün mü?” ve “29 Ekim tatili 5 gün olur mu?” soruları Google’da en çok arananlar arasında yer aldı. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimine göre tüm detaylar…
28 EKİM TATİL Mİ? (YARIM GÜN RESMİ TATİL)
Resmi takvime göre 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil olacak. Kamu kurumları, okullar, bankalar ve birçok resmi daire sabah saatlerinde açık olacak ancak öğle saatinden sonra kapalı olacak.
Bu kapsamda vatandaşların sıkça sorduğu “28 Ekim tatil mi?” sorusu da netlik kazandı. 28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatil ilan edilmiştir.
29 EKİM HANGİ GÜN VE TATİL Mİ?
2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan bu özel gün, resmi tatil kapsamında tüm gün izinli olacak.
Böylece “29 Ekim hangi gün?” ve “29 Ekim tatil mi?” sorularının yanıtı da belli oldu: 29 Ekim 2025 Çarşamba günü tam gün resmi tatil olacak.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL?
Evet, 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil. Resmi Gazete’de yayımlanan takvime göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim günü öğleden sonra kamu kurumları kapalı olacak. Sabah mesai normal şekilde devam ederken, öğle sonrasında işleyiş duracak.
- Sabah: Kamu kurumları ve okullar açık
- Öğleden sonra: Resmi tatil başlıyor
- Bankalar ve devlet daireleri öğle sonrası kapalı
29 EKİM TATİLİ 5 GÜN OLUR MU?
Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de “29 Ekim tatili 5 gün olur mu?” sorusu oldu. Ancak resmi kurumlar tarafından bu konuda herhangi bir uzatma açıklaması yapılmadı.
28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil olarak kalacak. Bu nedenle 5 günlük bir tatil süresi şu an için söz konusu değil. Resmi tatil yalnızca 1,5 gün olarak uygulanacak.
2025 CUMHURİYET BAYRAMI TATİL TAKVİMİ
|Tarih
|Gün
|Tatil Durumu
|28 Ekim 2025
|Salı
|Yarım Gün Tatil (öğleden sonra)
|29 Ekim 2025
|Çarşamba
|Tam Gün Resmi Tatil
29 EKİM TATİLİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
28 Ekim 2025 tatil mi?
Evet, 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra yarım gün tatil olacak. Kamu kurumları, okullar ve bankalar sabah açık, öğleden sonra kapalı olacak.
29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor?
29 Ekim 2025 Çarşamba gününe denk geliyor ve tüm gün resmi tatil olarak kutlanacak.
28 Ekim yarım gün mü tatil?
Evet, 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil ilan edildi. Sabah mesaisi normal, öğleden sonra kurumlar kapalı olacak.
29 Ekim tatili 5 gün olacak mı?
Hayır. Resmi takvime göre 28 Ekim yarım, 29 Ekim tam gün tatildir. Tatilin 5 güne uzatılmasıyla ilgili bir karar alınmamıştır.
29 Ekim’de özel sektör çalışanları izinli mi?
Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye için resmi tatildir. Özel sektör çalışanları da tam gün izinli sayılır.
Bankalar 29 Ekim’de açık mı?
Hayır. 29 Ekim’de tüm bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak. 28 Ekim’de ise bankalar öğleye kadar hizmet verecek.
SONUÇ: 28 EKİM YARIM GÜN, 29 EKİM TAM GÜN TATİL
Özetle, 2025 yılında 28 Ekim Salı günü yarım gün, 29 Ekim Çarşamba günü tam gün tatil uygulanacak. 29 Ekim tatilinin 5 güne uzatılmasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.