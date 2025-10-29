29 Ekim 2025 TV YAYIN AKIŞI | Çarşamba günü hangi diziler var?
Bu akşam hangi diziler ekranlarda izleyiciyi bekliyor? Kuruluş Orhan mı, yoksa Taşacak Bu Deniz mi reytinglerin zirvesinde olacak? Ben Leman saat kaçta ve hangi kanalda? 29 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı haberimizde.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı bu özel Çarşamba akşamında televizyon ekranları birbirinden iddialı yapımlarla dolu. İzleyiciler, “29 Ekim 2025 TV yayın akışı”nı merak ediyor. Hangi kanalda hangi dizi ya da film var? İşte Star TV, Show TV, Now, Kanal D, ATV ve TRT 1 için güncel yayın akışı listesi…
STAR TV YAYIN AKIŞI (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)
|Saat
|Program
|07:00
|İstanbullu Gelin
|20:00
|Sahipsizler (Yeni Bölüm)
|00:15
|Çarpıntı
|03:30
|Hanım Köylü
|05:00
|Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|22:45
|Bir Cumhuriyet Şarkısı
|01:15
|Veliaht
|03:45
|Bahar
NOW YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|12:30
|Yasak Elma
|16:30
|Sahtekarlar
|20:00
|Ben Leman (Yeni Bölüm)
|23:00
|Sahtekarlar
|02:00
|Halef: Köklerin Çağrısı
|04:45
|Kefaret
|06:00
|Karagül
KANAL D YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|11:00
|Yaprak Dökümü
|18:30
|Kanal D Ana Haber
|20:00
|Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
|00:15
|Güller ve Günahlar
|03:00
|Poyraz Karayel
|05:15
|Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|14:00
|Gözleri Karadeniz
|19:00
|ATV Ana Haber
|20:00
|Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
|Saat
|Program
|20:00
|Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
|23:30
|Cennetin Çocukları
29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖNE ÇIKAN DİZİLER
- Kuruluş Orhan – ATV ekranlarında tarihi atmosferiyle izleyiciyle buluşuyor.
- Taşacak Bu Deniz – TRT 1’in iddialı dizisi yine duygusal sahneler sunacak. (Önceki Bölüm)
- Eşref Rüya – Kanal D ekranlarında romantik ve gizemli anlara sahne oluyor.
- Ben Leman – Now TV’de izleyicileri ekrana kilitleyecek bir hikayeyle devam ediyor.
- Sahipsizler – Star TV’nin yeni dizisi, dikkat çekici hikayesiyle Çarşamba akşamının dikkat çeken dizilerinden.
29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI ÖZETİ
Bu Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hem dram hem tarih hem de romantizm rüzgarı esecek. Kuruluş Orhan ve Taşacak Bu Deniz gibi güçlü yapımlar reyting yarışında kıyasıya mücadele verirken, Sahipsizler ve Ben Leman yeni bölümleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
29 Ekim 2025 Çarşamba günü en çok izlenen dizi hangisi olacak?
Reytinglerde Kuruluş Orhan ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin öne çıkması bekleniyor.
Bu akşam televizyonlarda hangi diziler var?
Bu akşam Kuruluş Orhan (ATV), Eşref Rüya (Kanal D), Ben Leman (Now TV) ve Sahipsizler (Star TV) yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
TRT 1’de bu akşam hangi dizi var?
TRT 1’de saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz dizisinin geçen bölümü yayınlanacak.
ATV’de bu akşam hangi dizi var?
ATV ekranlarında 20.00’de Kuruluş Orhan izleyicilerle buluşacak.
Star TV’de bu akşam ne var?
Star TV’de saat 20.00’de Sahipsizler dizisi yayınlanacak.
29 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna eşlik eden güçlü yapımlarla dolu. Hangi kanalı tercih ederseniz edin, hem eğlenceli hem duygusal sahneler sizleri bekliyor. Televizyon keyfinizi planlamadan önce bu listeye göz atmayı unutmayın!