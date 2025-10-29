Giriş / Abone Ol
29 Ekim 2025 TV YAYIN AKIŞI | Çarşamba günü hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler ekranlarda izleyiciyi bekliyor? Kuruluş Orhan mı, yoksa Taşacak Bu Deniz mi reytinglerin zirvesinde olacak? Ben Leman saat kaçta ve hangi kanalda? 29 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı haberimizde.

  • 29.10.2025 17:01
  • Giriş: 29.10.2025 17:01
  • Güncelleme: 29.10.2025 17:03
Kaynak: Haber Merkezi
29 Ekim 2025 TV YAYIN AKIŞI | Çarşamba günü hangi diziler var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı bu özel Çarşamba akşamında televizyon ekranları birbirinden iddialı yapımlarla dolu. İzleyiciler, “29 Ekim 2025 TV yayın akışı”nı merak ediyor. Hangi kanalda hangi dizi ya da film var? İşte Star TV, Show TV, Now, Kanal D, ATV ve TRT 1 için güncel yayın akışı listesi…

STAR TV YAYIN AKIŞI (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

SaatProgram
07:00İstanbullu Gelin
20:00Sahipsizler (Yeni Bölüm)
00:15Çarpıntı
03:30Hanım Köylü
05:00Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
22:45Bir Cumhuriyet Şarkısı
01:15Veliaht
03:45Bahar

NOW YAYIN AKIŞI

SaatProgram
12:30Yasak Elma
16:30Sahtekarlar
20:00Ben Leman (Yeni Bölüm)
23:00Sahtekarlar
02:00Halef: Köklerin Çağrısı
04:45Kefaret
06:00Karagül

KANAL D YAYIN AKIŞI

SaatProgram
11:00Yaprak Dökümü
18:30Kanal D Ana Haber
20:00Eşref Rüya (Yeni Bölüm)
00:15Güller ve Günahlar
03:00Poyraz Karayel
05:15Üç Kız Kardeş

ATV YAYIN AKIŞI

SaatProgram
14:00Gözleri Karadeniz
19:00ATV Ana Haber
20:00Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

SaatProgram
20:00Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
23:30Cennetin Çocukları

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖNE ÇIKAN DİZİLER

  • Kuruluş Orhan – ATV ekranlarında tarihi atmosferiyle izleyiciyle buluşuyor.
  • Taşacak Bu Deniz – TRT 1’in iddialı dizisi yine duygusal sahneler sunacak. (Önceki Bölüm)
  • Eşref Rüya – Kanal D ekranlarında romantik ve gizemli anlara sahne oluyor.
  • Ben Leman – Now TV’de izleyicileri ekrana kilitleyecek bir hikayeyle devam ediyor.
  • Sahipsizler – Star TV’nin yeni dizisi, dikkat çekici hikayesiyle Çarşamba akşamının dikkat çeken dizilerinden.

29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI ÖZETİ

Bu Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hem dram hem tarih hem de romantizm rüzgarı esecek. Kuruluş Orhan ve Taşacak Bu Deniz gibi güçlü yapımlar reyting yarışında kıyasıya mücadele verirken, Sahipsizler ve Ben Leman yeni bölümleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü en çok izlenen dizi hangisi olacak?

Reytinglerde Kuruluş Orhan ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin öne çıkması bekleniyor.

Bu akşam televizyonlarda hangi diziler var?

Bu akşam Kuruluş Orhan (ATV), Eşref Rüya (Kanal D), Ben Leman (Now TV) ve Sahipsizler (Star TV) yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

TRT 1’de bu akşam hangi dizi var?

TRT 1’de saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz dizisinin geçen bölümü yayınlanacak.

ATV’de bu akşam hangi dizi var?

ATV ekranlarında 20.00’de Kuruluş Orhan izleyicilerle buluşacak.

Star TV’de bu akşam ne var?

Star TV’de saat 20.00’de Sahipsizler dizisi yayınlanacak.

29 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna eşlik eden güçlü yapımlarla dolu. Hangi kanalı tercih ederseniz edin, hem eğlenceli hem duygusal sahneler sizleri bekliyor. Televizyon keyfinizi planlamadan önce bu listeye göz atmayı unutmayın!

