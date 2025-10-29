29 Ekim 2025 TV YAYIN AKIŞI | Çarşamba günü hangi diziler var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı bu özel Çarşamba akşamında televizyon ekranları birbirinden iddialı yapımlarla dolu. İzleyiciler, “29 Ekim 2025 TV yayın akışı”nı merak ediyor. Hangi kanalda hangi dizi ya da film var? İşte Star TV, Show TV, Now, Kanal D, ATV ve TRT 1 için güncel yayın akışı listesi…

STAR TV YAYIN AKIŞI (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

Saat Program 07:00 İstanbullu Gelin 20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm) 00:15 Çarpıntı 03:30 Hanım Köylü 05:00 Söz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Saat Program 22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı 01:15 Veliaht 03:45 Bahar

NOW YAYIN AKIŞI

Saat Program 12:30 Yasak Elma 16:30 Sahtekarlar 20:00 Ben Leman (Yeni Bölüm) 23:00 Sahtekarlar 02:00 Halef: Köklerin Çağrısı 04:45 Kefaret 06:00 Karagül

KANAL D YAYIN AKIŞI

Saat Program 11:00 Yaprak Dökümü 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm) 00:15 Güller ve Günahlar 03:00 Poyraz Karayel 05:15 Üç Kız Kardeş

ATV YAYIN AKIŞI

Saat Program 14:00 Gözleri Karadeniz 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Saat Program 20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm) 23:30 Cennetin Çocukları

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖNE ÇIKAN DİZİLER

Kuruluş Orhan – ATV ekranlarında tarihi atmosferiyle izleyiciyle buluşuyor.

Taşacak Bu Deniz – TRT 1’in iddialı dizisi yine duygusal sahneler sunacak. (Önceki Bölüm)

Eşref Rüya – Kanal D ekranlarında romantik ve gizemli anlara sahne oluyor.

Ben Leman – Now TV’de izleyicileri ekrana kilitleyecek bir hikayeyle devam ediyor.

Sahipsizler – Star TV’nin yeni dizisi, dikkat çekici hikayesiyle Çarşamba akşamının dikkat çeken dizilerinden.

29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI ÖZETİ

Bu Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında hem dram hem tarih hem de romantizm rüzgarı esecek. Kuruluş Orhan ve Taşacak Bu Deniz gibi güçlü yapımlar reyting yarışında kıyasıya mücadele verirken, Sahipsizler ve Ben Leman yeni bölümleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

29 Ekim 2025 Çarşamba günü en çok izlenen dizi hangisi olacak?

Reytinglerde Kuruluş Orhan ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin öne çıkması bekleniyor.

Bu akşam televizyonlarda hangi diziler var?

Bu akşam Kuruluş Orhan (ATV), Eşref Rüya (Kanal D), Ben Leman (Now TV) ve Sahipsizler (Star TV) yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

TRT 1’de bu akşam hangi dizi var?

TRT 1’de saat 20.00’de Taşacak Bu Deniz dizisinin geçen bölümü yayınlanacak.

ATV’de bu akşam hangi dizi var?

ATV ekranlarında 20.00’de Kuruluş Orhan izleyicilerle buluşacak.

Star TV’de bu akşam ne var?

Star TV’de saat 20.00’de Sahipsizler dizisi yayınlanacak.

29 Ekim 2025 Çarşamba TV yayın akışı, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna eşlik eden güçlü yapımlarla dolu. Hangi kanalı tercih ederseniz edin, hem eğlenceli hem duygusal sahneler sizleri bekliyor. Televizyon keyfinizi planlamadan önce bu listeye göz atmayı unutmayın!