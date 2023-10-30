29 Ekim'de Cumhuriyet'i hedef alan Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, açığa alındı

Konya'da Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cumali Özince, sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alındı. Özince hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, sosyal medyadan yaptığı ve cumhuriyeti hedef alan "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" paylaşımı nedeniyle açığa alındı.

Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" paylaşımında bulundu.

Müdür Özince'nin paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Özince daha sonra bu paylaşımı kaldırarak “Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalmasını” dilediği yeni bir paylaşım yaptı. Cumali Özince yeni paylaşımında “Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle” ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre Özince, valilik kararı ile açığa alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Cumali Özince'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla ilgili olarak ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.