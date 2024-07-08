29 Ekim Kadınları Derneği'nden oturma eylemindeki öğretmenlere ziyaret

29 Ekim Kadınları Derneği Yönetim Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı oturma eylemi yapan öğretmenleri Meclis Parkı’nda ziyaret etti. Dernekten yapılan açıklamada “Çağdaş, bilimsel, laik eğitim ve özlük hakları için direnen eğitim emekçilerinin yanındayız” denildi.

29 Ekim Kadınları Derneği Yönetim Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı oturma eylemi yapan öğretmenleri Meclis Parkı’nda ziyaret etti. Dernekten yapılan açıklamada “Çağdaş, bilimsel, laik eğitim ve özlük hakları için direnen eğitim emekçilerinin yanındayız” denildi.

29 Ekim Kadınları Derneği’nin yeni seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Dernek, yerel yönetimlerde her kademede temsilde eşitlik, stratejik plan ve bütçe hazırlıklarından başlayarak tüm süreçlerde kadınların ihtiyaç ve önceliklerini gözeten “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Politikalar” üretilmesine ilişkin taleplerini iletti. Dernek yöneticileri, Yavaş’ı ziyaretinin ardından Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

Dernek yönetimi, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı başlatılan oturma eylemine destek vermek için Meclis Parkı'ndaki nöbet alanınI da ziyaret etti.

Dernek açıklamasında “Bu alanda çalışan tüm örgütlerin güçlerini birleştirerek bir arada mücadele verebilmesini temenni ediyoruz. Çağdaş, bilimsel, laik eğitim ve özlük hakları için direnen eğitim emekçilerinin yanındayız” denildi.