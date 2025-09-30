29 Ekim tatil mi? 28 Ekim tatil mi? İşte merak edilen soruların yanıtları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında “28 Ekim tatil mi?”, “29 Ekim hangi gün?”, “28 Ekim yarım gün mü tatil?” ve “29 Ekim tatili 5 gün olur mu?” soruları yer alıyor. İşte tüm detaylar…

28 EKİM TATİL Mİ?

Resmi takvime göre 28 Ekim Salı günü yarım gün tatil olacak. Bu kapsamda kamu kurumları, okullar ve birçok resmi daire öğle saatine kadar açık olacak, öğleden sonra ise tatil olacak. Vatandaşların en çok sorduğu “28 Ekim tatil mi?” sorusu bu şekilde yanıtlanmış oldu.

29 EKİM HANGİ GÜN VE TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2025 yılında Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında 29 Ekim günü tüm gün tatil olacak. Dolayısıyla “29 Ekim hangi gün?” ve “29 Ekim tatil mi?” sorularının cevabı, Çarşamba günü tam gün tatil şeklinde netleşti.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ TATİL?

Merak edilen bir diğer soru ise “28 Ekim yarım gün mü tatil?” oldu. Resmi takvime göre 28 Ekim Salı günü öğleden sonra tatil ilan edildi. Sabah saatlerinde işleyiş normal devam ederken, öğleden sonra kurumlar kapalı olacak.

29 EKİM TATİLİ 5 GÜN OLUR MU?

Son günlerde vatandaşların en çok araştırdığı başlıklardan biri de “29 Ekim tatili 5 gün olur mu?” sorusu oldu. Ancak bu konuda resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. 28 Ekim’in yarım gün, 29 Ekim’in ise tam gün tatil olduğu kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla tatilin 5 güne uzaması söz konusu değil.

SONUÇ: 28 EKİM YARIM, 29 EKİM TAM GÜN TATİL

Özetle, 28 Ekim Salı günü yarım gün tatil, 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün tatil olacak. 29 Ekim tatilinin 5 gün olacağına dair resmi bir karar alınmadı. Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlanacak.