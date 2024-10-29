29 Ekim töreninde Atatürk yerine Erdoğan posteri taşıtıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında stadyumda tören düzenlendi.

Tören geçişi sırasında Türk Bayrağı'nın hemen arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterine yer verilmezken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının taşıtıldığı görüldü.

EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ

Eğitim Sen Muğla Şubesi tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin ilanının 101. yılını kutladığımız bugün Türk Bayrağının ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin öğrencilerin omuzlarında taşınması olması gereken bir etkinliktir. Ancak ülkenin cumhurbaşkanı da olsa kurucu lider Mustafa Kemal’i yok sayarak yalnızca partili cumhurbaşkanının posterinin taşınması cumhuriyetin kurucu ruhuna uymayan bir davranıştır" denildi.

Açıklamada şunlar dile getirildi: "Muğla’nın Ortaca ilçesinde bayram kutlamaları sırasında provalarda ve programda olmamasına rağmen bir oldubittiye getirilerek son dakikada böyle bir şeyin yapılması Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhuna ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e büyük bir saygısızlıktır. Böyle bir davranış kabul edilemez. Eğitim Sen Muğla Şubesi olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."