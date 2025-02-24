29 emekçinin ailesi adalet arıyor

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024’te izinsiz tadilat sırasında meydana gelen ve 29 emekçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 7’nci duruşması görüldü.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık katıldı. Önceki duruşmaya Çağlayan Adliyesi’nden SEGBİS yoluyla katılan tanık Erkan Dillice de Silivri’de hazır bulundu. Olaya ilişkin ikinci kez hazırlanan bilirkişi raporu ise ek süre talep edilerek mahkemeye sunulmadı. Mahkeme ara kararında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 7 Nisan 2025 tarihine ertelendi.

Gece kulübündeki yangında yaşamını yitiren Gökay Tevlek’in babası Yüksel Tevlek, “Oğlum işletmede 10 yıldır çalışıyordu, daha 47 yaşındaydı. Orada her sene bu tadilat olurdu, onu da çağırırlardı. Yangının yaşandığı gün de çağırdılar” dedi. “Oğlumun telefonu bulunsaydı

WhatsApp'tan meydana çıkacaktı ama bulamadılar” diye ekleyen Tevlek şunları kaydetti: “Bir tane oğlumu kaybettim. Acısı büyük ne desem boş. Ne olursa bizim gibi gariplere oluyor işte.”

Tevlek ailesinin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, dava sürecinin yavaş ilerlediğini, bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmaması nedeniyle de davada ilerleme kaydedilemediğini vurguladı.

Müezzinoğlu şöyle konuştu:

“Özellikle belediye ve İBB itfaiye tarafından olan kişiler hakkında hala bir tutuklama kararı uygulanmadı. Sanık vekilleri olayı yangında vefat etmiş olan bir kişinin üzerine yıkmaya çalışıyor. Ama burada üç suç tipi var: taksir, olası kast ve ihmal suretiyle kasten öldürme. Bu üç suç tipi ayrı ayrı tüm sanıklara şirket sahibi, taşeron, işletme sahibi ve çalışanlar yönünden uygulanmak zorunda. Bilirkişi raporu geldikten sonra şu an dosyada sanık olarak yargılanması gereken ve onun dışında tutuksuz yargılanan bazı isimler hakkında kapsamlı bir suç duyurusunda bulunup bu dosyayla birleşim talep edeceğiz.

Bu gece kulübü faaliyete geçtiği tarihten İtibaren sayısız silahlı yaralama, ölümlü olaya karışmış bir yer. Bu gece kulübünün bu niteliği bilindiği halde sadece şirket isimleri değişip sahibi aynı kalmak suretiyle faaliyet göstermesine, faaliyetine devam etmesine izin verilmesi yurttaşların can ve mal güvenliğini de tehdit eder durumda olmasına rağmen gerek İçişleri Bakanlığı gerek İstanbul Valiliği gerekse Beşiktaş Belediyesi bu kulübün çalışmasına izin vererek suça ortak olmuşlardır. Dosyanın Silivri’de görülüyor olması kamuya açık bir dosya olmasına rağmen sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının erişimini güçleştiriyor. Bu medyanın dosya hakkında bilgi almasını da engellenme tehlikesine sebep oluyor.”