29 ESP’li hakkında tutuklama talebi

22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 96 ESP'liden 47'si dün tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 ESP'li ise bugün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenler arasında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirleri Züleyha Müldür ve Müslüm Koyun da bulunuyor.

Etkin Haber Ajansı'nın aktardığına göre 39 kişi, ifadeleri alınmadan mevcut dosyayla hakimliğe sevk edildi.

Şu ana kadar 9 ESP'li tutuklandı. Tutuklananların isimleri şöyle:

Erdoğan Gürbüz

Rıza Çimen

Fatma Çelik

Fatma Saygılı

Kenan Hesas

Mehmet Ali Tosun

Osman Kara

Özgür Aras

Süleyman Horoz

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin isimleri şu şekilde:

Ayşe Yılmaz

Aytaç Sarıkaya

Aziz Benli

Azze Deniz Aşkar

Beycan Taşkıran

Can Tekin

Dilan Ergül

Ali Çiftçi

Hüseyin Acer

Yağmur Ata

Tugay Köse

Tuğba Kahraman

Tuğçe Ceylan

Yalçın Demir

Yusuf Çıtırık

Sema Uçar

Songül Akbay

Müslüm Koyun

Ezgi Gürbüz

Gökhan Sofuoğlu, Engin Sarı, Merve Nur İşleyici, Ali Doğan, Emin Orhan, Züleyha Müldür ve Sedat Şenoğlu hakkında ise adli kontrol talep edildi.

47 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

22 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 Şubat'ta gözaltına alınan 96 ESP'liden 55'i tutuklama talebiyle dün mahkemeye sevk edilmişti. Partinin eş genel başkanı Murat Çepni ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp dahil 47 kişi tutuklanırken 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.