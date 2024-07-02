29 Haziran hangi burç? 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 29 Haziran hangi burç sorusu ise 29 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 29 Haziran hangi burç? İşte 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

29 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 29 Haziran hangi burç? İşte 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

29 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

29 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

29 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

29 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 29 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 29 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 29 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 29 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

29 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1326 - I. Murat, Osmanlı'nın 3. Padişahı (ö. 1389)

1596 - Go-Mizunoo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 108. imparatorudur (ö. 1680)

1798 - Giacomo Leopardi, İtalyan şair, düşünür, deneme yazarı ve dil bilimci (ö. 1837)

1819 - Thomas Dunn English, Amerikalı siyasetçi ve yazar (ö. 1902)

1833 - Peter Waage, bir Norveçli kimyacı (ö. 1900)

1844 - I. Petar (Petar Karadordeviç), Sırbistan Kralı (ö. 1921)

1844 - Pyotr Tkaçov, Rus yazar, eleştirmen ve devrimci (ö. 1886)

1849 - Sergei Vitte, Rus politikacı (ö. 1915)

1858 - George Washington Goethals, Amerikalı askeri mühendis (ö. 1928)

1873 - Leo Frobenius, Alman etnolog (ö. 1938)

1880 - Ludwig Beck, Alman asker (ö. 1944)

1882 - Franz Seldte, Alman Stahlhelm paramiliter örgütünün kurucusu, nazi politikacı (ö. 1947)

1886 - Robert Schuman, Fransız politikacı (ö. 1963)

1900 - Antoine de Saint-Exupéry, Fransız yazar (ö. 1944)

1911 - Bernard Herrmann, Amerikalı besteci ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1975)

1920 - Ray Harryhausen, Amerikalı özel efekt sanatçısı ve film yapımcısı (ö. 2013)

1926 - Cabir El Ahmed El Sabah, Kuveyt Emiri (ö. 2006)

1929 - Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (ö. 2006)

1931 - Sevim Burak, Türk yazar (ö. 1983)

1941 - Jacques Toubon, Fransız siyasetçi

1942 - Renaud Chazal de Mauriac, Fransız hukukçu

1944 - Gary Busey, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu

1945 - Ahmet Azcanlı, Türk araştırmacı ve yazar

1945 - Chandrika Kumaratunga, Sri Lanka'nın 5. Cumhurbaşkanı

1946 - Gitte Hænning, Danimarkalı şarkıcı

1948 - Sean Bergin, Güney Afrika asıllı Hollandalı müzisyen (ö. 2012)

1948 - Ian Paice, İngiliz baterist

1949 - Micky Arison, Amerikalı iş insanı ve NBA takımlarından Miami Heat'in sahibi

1953 - Don Dokken, Amerikalı şarkıcı

1954 - Júnior, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör

1956 - Pedro Santana Lopes, Portekizli avukat ve siyasetçi

1957 - Kurbankulu Berdimuhammedov, Türkmen siyasetçi ve Türkmenistan'ın 2. Cumhurbaşkanı

1958 - Rosa Mota, Portekizli eski maratoncu

1958 - Ralf Rangnick, Alman futbolcu ve teknik direktör

1961 - Sharon Lawrence, Amerikalı oyuncu

1962 - Amanda Donohoe, İngiliz kadın sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1966 - Ünal Karaman, Türk futbolcu ve antrenör

1967 - Melora Hardin, Amerikalı oyuncu

1972 - Serhat Tutumluer, Türk oyuncu

1977 - Zuleikha Robinson, İngiliz oyuncudur

1978 - Nicole Scherzinger, Amerikalı sanatçı, dansçı, söz yazarı ve şarkıcı

1979 - Barış Akarsu, Türk pop ve rock müzik şarkıcısı ve TV dizisi oyuncusu (ö. 2007)

1981 - Joe Johnson, Amerikalı eski millî profesyonel basketbolcu

1982 - Lily Rabe, Amerikalı oyuncudur

1986 - José Manuel Jurado, İspanyol futbolcu

1988 - Éver Banega, Arjantinli futbolcu

1988 - Elnur Memmedli, Azeri judocu

1990 - Yann M'Vila, Fransız futbolcudur

1990 - Petar Škuletić, Sırp millî futbolcu

1991 - Suk Hyun-jun, Güney Koreli futbolcu

1991 - Kawhi Leonard, Amerikalı basketbolcu

1991 - Addison Timlin, Amerikalı oyuncu

1992 - Adam G. Sevani, Amerikalı aktör ve dansçı

1993 - Harrison Gilbertson, Avustralyalı bir aktör

29 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

29 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

29 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

29 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

29 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 29 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

29 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

29 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

29 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

29 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 29 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.