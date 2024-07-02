29 Haziran hangi burç? 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 29 Haziran hangi burç sorusu ise 29 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 29 Haziran hangi burç? İşte 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
29 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 29 Haziran hangi burç? İşte 29 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
29 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
29 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
29 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
29 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 29 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 29 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 29 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 29 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
29 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1326 - I. Murat, Osmanlı'nın 3. Padişahı (ö. 1389)
- 1596 - Go-Mizunoo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 108. imparatorudur (ö. 1680)
- 1798 - Giacomo Leopardi, İtalyan şair, düşünür, deneme yazarı ve dil bilimci (ö. 1837)
- 1819 - Thomas Dunn English, Amerikalı siyasetçi ve yazar (ö. 1902)
- 1833 - Peter Waage, bir Norveçli kimyacı (ö. 1900)
- 1844 - I. Petar (Petar Karadordeviç), Sırbistan Kralı (ö. 1921)
- 1844 - Pyotr Tkaçov, Rus yazar, eleştirmen ve devrimci (ö. 1886)
- 1849 - Sergei Vitte, Rus politikacı (ö. 1915)
- 1858 - George Washington Goethals, Amerikalı askeri mühendis (ö. 1928)
- 1873 - Leo Frobenius, Alman etnolog (ö. 1938)
- 1880 - Ludwig Beck, Alman asker (ö. 1944)
- 1882 - Franz Seldte, Alman Stahlhelm paramiliter örgütünün kurucusu, nazi politikacı (ö. 1947)
- 1886 - Robert Schuman, Fransız politikacı (ö. 1963)
- 1900 - Antoine de Saint-Exupéry, Fransız yazar (ö. 1944)
- 1911 - Bernard Herrmann, Amerikalı besteci ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1975)
- 1920 - Ray Harryhausen, Amerikalı özel efekt sanatçısı ve film yapımcısı (ö. 2013)
- 1926 - Cabir El Ahmed El Sabah, Kuveyt Emiri (ö. 2006)
- 1929 - Oriana Fallaci, İtalyan gazeteci ve yazar (ö. 2006)
- 1931 - Sevim Burak, Türk yazar (ö. 1983)
- 1941 - Jacques Toubon, Fransız siyasetçi
- 1942 - Renaud Chazal de Mauriac, Fransız hukukçu
- 1944 - Gary Busey, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu
- 1945 - Ahmet Azcanlı, Türk araştırmacı ve yazar
- 1945 - Chandrika Kumaratunga, Sri Lanka'nın 5. Cumhurbaşkanı
- 1946 - Gitte Hænning, Danimarkalı şarkıcı
- 1948 - Sean Bergin, Güney Afrika asıllı Hollandalı müzisyen (ö. 2012)
- 1948 - Ian Paice, İngiliz baterist
- 1949 - Micky Arison, Amerikalı iş insanı ve NBA takımlarından Miami Heat'in sahibi
- 1953 - Don Dokken, Amerikalı şarkıcı
- 1954 - Júnior, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör
- 1956 - Pedro Santana Lopes, Portekizli avukat ve siyasetçi
- 1957 - Kurbankulu Berdimuhammedov, Türkmen siyasetçi ve Türkmenistan'ın 2. Cumhurbaşkanı
- 1958 - Rosa Mota, Portekizli eski maratoncu
- 1958 - Ralf Rangnick, Alman futbolcu ve teknik direktör
- 1961 - Sharon Lawrence, Amerikalı oyuncu
- 1962 - Amanda Donohoe, İngiliz kadın sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
- 1966 - Ünal Karaman, Türk futbolcu ve antrenör
- 1967 - Melora Hardin, Amerikalı oyuncu
- 1972 - Serhat Tutumluer, Türk oyuncu
- 1977 - Zuleikha Robinson, İngiliz oyuncudur
- 1978 - Nicole Scherzinger, Amerikalı sanatçı, dansçı, söz yazarı ve şarkıcı
- 1979 - Barış Akarsu, Türk pop ve rock müzik şarkıcısı ve TV dizisi oyuncusu (ö. 2007)
- 1981 - Joe Johnson, Amerikalı eski millî profesyonel basketbolcu
- 1982 - Lily Rabe, Amerikalı oyuncudur
- 1986 - José Manuel Jurado, İspanyol futbolcu
- 1988 - Éver Banega, Arjantinli futbolcu
- 1988 - Elnur Memmedli, Azeri judocu
- 1990 - Yann M'Vila, Fransız futbolcudur
- 1990 - Petar Škuletić, Sırp millî futbolcu
- 1991 - Suk Hyun-jun, Güney Koreli futbolcu
- 1991 - Kawhi Leonard, Amerikalı basketbolcu
- 1991 - Addison Timlin, Amerikalı oyuncu
- 1992 - Adam G. Sevani, Amerikalı aktör ve dansçı
- 1993 - Harrison Gilbertson, Avustralyalı bir aktör
29 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
29 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
29 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
29 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
29 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 29 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
29 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
29 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
29 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
29 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 29 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.