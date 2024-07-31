29 ilde eğitim buluşmaları başlıyor

Haber Merkezi

CHP, 18-19 Temmuz günlerinde düzenlenen 24 saatlik Eğitim Maratonu’nun ardından yaz boyunca 29 ilde düzenlenecek eğitim buluşmalarına hazırlanıyor.

CHP Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın koordinasyonunda 18-19 Temmuz günlerinde Ankara Anıt Park’ta, 24 saat süren bir Eğitim Marotonu düzenlemişti. Açış konuşmasını Genel Başkan Özgür Özel’in yaptığı 24 saatlik maratonda, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, öğrenciler ve velilerden oluşan 92 konuşmacı eğitim konusundaki düşünce, eleştirileri ve önerilerini dile getirmişti.

CHP, şimdi Eğitim Maratonu’nun ikinci kısmı için hazırlanıyor. Özçağdaş’ın maratonun kapanış konuşmasında belirttiği üzere, CHP farklı şehirlerde eğitim buluşmaları düzenleyecek. Buna göre, ağustos, eylül ve ekim ayları boyunca toplam 29 şehir olmak üzere, CHP’li belediyelerin yerel yönetimini üstlendiği 21 il ve diğer bazı illerde, eğitim toplantıları ve buluşmaları yapılacak. Sonbahar aylarından itibaren ise büyükşehirlerde ve henüz takvimde olmayan diğer illerde de eğitim buluşmalarının yapılması bekleniyor.