29 ilde uyuşturucu operasyonları: 110 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 29 ilde son iki haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 1 ton 628 kilogram uyuşturucu ile 750 bini aşkın hap ele geçirildiğini, gözaltına alınan 345 şüpheliden 110’unun tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince 29 ilde son 2 haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 110 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya yaptığı paylaşımda, son iki haftada cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesindeki il jandarma komutanlıklarınca, aralarında Ankara, İstanbul ve Antalya'nın bulunduğu 29 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlara 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katıldığı ve 1 ton 628 kilogram uyuşturucu ile 750 bin 238 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, gözaltına alınan 345 şüpheliden 110'unun tutuklandığını, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını kaydetti.
29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızla;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2025
🔻1 Ton 628 kg Uyuşturucu Madde ile
🔻750 Bin 238 adet Uyuşturucu Hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
❗️345 şüpheliyi yakaladık.
❗️110'u… pic.twitter.com/cYZGkgj367