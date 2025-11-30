29 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Cumartesi akşamının en çok izlenen programı belli oldu!

29 Kasım 2025 Cumartesi günü günlük reyting sonuçları açıklandı. Türkiye dizi reyting sıralaması 2025 verilerine göre, Kanal D’nin dikkat çeken yapımı Güller ve Günahlar, bu haftayı da lider kapatarak 7,73 reyting ile zirveye adını yazdırdı. TOTAL reyting sonuçları ve dizi reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenen yapımlarını gözler önüne serdi. İşte Pazartesi dizi reyting sonuçları kadar merak edilen Cumartesi akşamına ait ayrıntılı reyting raporu...

GÜLLER VE GÜNAHLAR’DAN BİR HAFTALIK LİDERLİK SERİSİ

Kanal D’nin sezona damga vuran dizisi Güller ve Günahlar, yükseliş trendini sürdürerek 7,73 reyting ile TOTAL reyting sıralaması listesinin zirvesine yerleşti. Dizi, gerek dramatik yapısı gerek sürpriz gelişmeleriyle Türkiye dizi reytinglerinde güçlü bir konum elde etmeyi başardı. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ise 5,70 reytingle haftanın en çok izlenen ikinci dizisi oldu. Özet bölümleri de güçlü performans göstererek üst sıralarda yer aldı.

GÜNLÜK REYTİNG SIRALAMASI (29 KASIM 2025 CUMARTESİ – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Güller ve Günahlar 7,73 2 Gönül Dağı 5,70 3 Güller ve Günahlar (Özet) 4,17 4 Ben Leman 3,46 5 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,44 6 MasterChef Türkiye 3,09 7 Show Ana Haber 3,06 8 Güldür Güldür Show (Özet) 3,00 9 Gönül Dağı (Özet) 2,92 10 Güldür Güldür Show 2,86

Veri Kaynağı: TİAK

DİZİ REYTİNGLERİ GÜNLÜK ANALİZ: ZİRVEDE BÜYÜK REKABET

Türkiye dizi reytingleri listesine bakıldığında, Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı arasındaki liderlik mücadelesi dikkat çekiyor. Now TV’nin popüler dizisi Ben Leman ise 3,46 reytingle dördüncü sırada yer alarak istikrarlı bir çıkış sergiledi. Güldür Güldür Show ve MasterChef Türkiye de eğlence kategorisinde yüksek izlenme oranları elde ederek reyting sıralamasında ilk 10’a girmeyi başardı.

SONUÇ: CUMARTESİ AKŞAMI DRAMA VE EĞLENCE YARIŞI

29 Kasım 2025 TOTAL reyting sonuçları, dramatik dizilerin güçlü konumunu bir kez daha gösterdi. Güller ve Günahlar haftanın lideri olurken, Gönül Dağı yakın takibini sürdürdü. Eğlence programları da reyting sıralamasında önemli bir pay aldı. Türkiye televizyon izlenme alışkanlıklarını yansıtan bu tablo, dizilerin sosyal medyada da geniş kitlelerce konuşulmasını sağladı.