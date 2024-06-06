29 kişi hayatını kaybetmişti: Gece kulübünde yangın çıkabileceği öngörülmüş!

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, yangının çıkabileceği öngörüldüğü halde özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtildi. Bilirkişi raporuna de yer verilen iddianamede, gece kulübünde acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı, yangın sırasında işletmede kurulu sprinkler söndürme sisteminin çalışmadığı ve gerekli tedbirlerin alınmadığına ilişkin tespitlerde bulunularak, şüphelilerin kusurlu olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 kişi "maktul", 27 kişi "müşteki", 9 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 2 Nisan'da saat 12.35 sıralarında ''Masquerade'' isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin buraya sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı ifade edilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatıldı.

Yangında, müşteki şüpheli Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yaralandığı kaydedilen iddianamede, savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Menduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğunun belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, işletmedeki tadilat sırasında metal işlerini yapan kişilerin Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem olduğu, Dursun Çelik ve Sibel Çelik'in iş yerindeki asansörlü ve hidrolik destekli sandalyeyi kuran şirketin sahibi oldukları, İbrahim Bildirici'nin ise işletmenin tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

KULÜP SAHİPLERİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN HAREKET ETMEMİŞ

Soruşturmanın başlangıcında alınan ön bilirkişi raporunda Şekergümüş, Dörtgül ve Ceylan'ın iş yeri sahibi olarak "işveren", İsmet Şen'in ise "işveren vekili" olarak tanımlandıkları ayrıca Erdem ve Altunel'in tadilatı gerçekleştiren firma sahipleri olarak "iş yeri sahibi", Dursun Çelik'in ise "alt taşeron" olarak tanımlanması gerektiği belirtilmekle beraber, Şekergümüş, Dörtgül ve Ceylan'ın iş yerinde çalışan geçici işçilere eğitim vermek zorunda oldukları halde eğitim vermedikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "İşverenin genel yükümlülüğü" maddesinin hükümlerine uymayan bu sanıklar ile işveren vekili Şen, Altunel, Erdem ve Çelik'in kusurlu bulundukları yönünde kanaat bildirildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kusurlu bulunan 7 şüpheli ile Sibel Çelik'in tutuklandığı ancak Çelik'in tutukluluğuna itiraz edilmesi sonrası tahliye edildiği aktarılan iddianamede, olaya ilişkin alınan yangın raporuna da yer verildi.

Rapora göre, yangının söndürülmesi sonrasında yapılan incelemede, işletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribat ve deformasyonun oluştuğu, bu alanda yapılan detaylı incelemede, tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru gibi elektrikli el aletleri ile çeşitli sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğunun gözlendiği aktarıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre yangının saat 12.44'te başladığının görüldüğü, mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların ses yalıtım, izolasyon ve döşeme gibi kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri tutuşturmasıyla yangının başladığı ve hızla çevresine yayıldığı, çalışanların taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla yangını söndürmeye çalıştıklarına vurgu yapılan iddianamede, yangının hızla büyümesi ve yayılması sırasında işletmede yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği kaydedildi.

İddianamede, iş yerinde acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhaları olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığının tespit edildiğine vurgu yapılarak, itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesi sonrasında gece kulübünün çeşitli noktalarında hareketsiz yatan kişilerin bulunduğu belirtildi.

Bilirkişi heyetinin raporuna da yer verilen iddianamede, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda yer alan "Sağlık gözetimi" maddesi ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" maddesi ve aynı yönetmeliğin "Eğitim süreleri", "Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım" maddesine uyulmadığının tespit edildiği bildirildi.

RİSK ANALİZİ VE ACİL EYLEM PLANI TADİLATA UYGUN DEĞİL

Raporda ayrıca, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nin "İş ekipmanı ile ilgili kurallar" maddesinin hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği'nin "İşveren yükümlülüğü" maddesine de uyulmadığı bildirilerek, buradan hareketle işletme risk analizi ve acil eylem planının yapılan tadilata uygun olmadığının belirlendiği ifade edildi.

İşletmede acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin yapılan tadilat neticesinde devre dışı bırakıldığı ve yangın sırasında işletmede kurulu sprinkler sisteminin çalışmadığı, gece kulübünde gerekli tedbirlerin alınmadığı ve tadilat işlemlerinde gerekli özenin gösterilmediğine ilişkin tespitlerin yer aldığı bilirkişi raporunda, şüphelilerde kusur bulunduğu belirtildi.

YANGININ SANIKLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLDUĞU VURGUSU

İddianamede, mevcut söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmaması ile acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme levhalarının olmaması tespitlerinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, elektrikli kaynak makinesi kullanılmak suretiyle kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri barındıran tadilat işleminin yapıldığı gece kulübünde yangının öngörülebilir olduğu ifade edilerek, "Ancak şüpheliler tarafından özen yükümlülüğüne aykırı davranılmak suretiyle öngörülebilecek ancak istenmeyen neticenin gerçekleşmesine iradi hareketle sebebiyet verildiği ve bu haliyle şüphelilere isnat edilen eylemin bilinçli taksir boyutunda manevi unsur içerdiği yönünde tarafımızda kanaat hasıl olmuştur" denildi.

Soruşturma kapsamında gece kulübü çalışanlarından şüpheli olarak ifadeleri alınan kasiyer Salim Arslan, halkla ilişkiler uzmanı Arda Arman Perihan ile tadilatta görev alan ve yangında yaralanan müşteki şüpheli Ercan Erkan'a bilirkişi raporunda kusur bulunmadığı anlatılan iddianamede, olayda yaralanan müşteki Usame Yıldırım ile olaya müdahale ederken yaralanan itfaiye eri Fatih Aşçı'nın şikayetçi olmadıkları kaydedildi.

İddianamede, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları, ruhsat denetim müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdür yardımcısı ve itfaiye zabıta amirinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin soruşturmasının ayrı bir dosya üzerinden yürütüldüğü bilgisi de yer aldı.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.