29 kişinin öldüğü binanın şantiye şefi tecrübesiz olduğunu itiraf etti: "Benim için staj gibiydi"

29 kişinin hayatının kaybettiği Özlem Bayraktar Apartmanı'na ilişkin davada savunma yapan binanın şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, tecrübesi olmadan çalıştığını itiraf ederek "Benim için staj gibiydi" dedi.

6 Şubat depremlerinde yıkılarak 29 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özlem Bayraktar Apartmanı'na ilişkin davanın ilk duruşmasında savunma yapan binanın şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, şantiye şefliği yapabilecek tecrübesi olmadan çalıştığını söyledi.

Özlem Bayraktar Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı; 29 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Binanın yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada müteahhit Kadir Atmaca, tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplanan tüm delil, fotoğraf, video ve belgeler nihai rapor için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi. 7 kişilik bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, 2020 yılında yaşamın başladığı binanın yıkılmasından dolayı müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim şirketi yetkilileri, statik uygulama denetçisi, uygulama denetçisi ve kontrol elemanı 'asli' kusurlu, belediyenin yapı kontrol birimi 'tali' kusurlu olarak gösterildi.

7 KİŞİ HAKKINDA DAVA

Binada deprem yönetmeliği ve İmar Kanunu esaslarına uyulmadığının belirtildiği raporun, dosyaya girmesinin ardından soruşturmasını tamamlayan savcı; tutuklu olan müteahhit Kadir Atmaca'nın yanı sıra statik proje müellifi Hikmet Doğanay (36), şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu (35), Mehmet Kara (73), Mehmet Numan Aydoğan (40) ve Nevzat Bol (64) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması şantiye şefi Beyaz Aygün Bağdatlı'nın savunmasıyla başladı.

BAĞDATLI: ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPABİLECEK BİR TECRÜBEM YOKTU

Bilirkişi raporunda kendisine atfedilen kusurları kabul etmediğini belirten Bağdatlı, mimar olduğunu ve 2017'de mezun olduktan sonra yaptığı iş başvurularının tecrübesiz olmasından dolayı reddedildiğini söyledi.

Bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı müteahhit Kadir Atmaca'nın kendisine şantiye şefliği teklif ettiğini dile getiren Bağdatlı, "Ben de yeni mezun olduğumu, iş tecrübemin olmadığını, mimar olduğum için kaba inşaat konusuna hakim olmadığımı söyledim. Kendisi, 'Burası sana staj gibi olur, tecrübe kazanırsın, şantiye şefi olarak da bize eşlik edersin' dedi. Normalde şantiye şefinin de sigortasının yapılıp, maaş ödenmesi gerekir. Fakat Kadir Bey ile anlaşma şeklimiz her ne kadar gerçekte şantiye şefi olsa da gerçekte bir stajyer gibiydi" dedi.

İnşaatta sigortasız ve maaşsız çalıştığını kaydeden Bağdatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Maraş'tan geldiğim için 2-3 ayda bir yol ve yemek masrafımı karşılayabilecek kadar toplu harçlık verdiği oluyordu. Zaten buna itirazım da olmadı; çünkü şantiye şefliği yapabilecek tecrübem yoktu. İlk iş tecrübemi kazanabildiğim bir şantiye bulmuştum. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyordum. İşe başladıktan sonra şantiyede birçok şey tecrübe ettim. Bana göre şantiyede esaslı bir yanlışlık yapılmamıştı. Benim için kaba inşaat stajı gibi olan bu dönemde yeni bilgiler ve tecrübeler edindim. Bu süreçte bir kontrol mercii değil, sahada iş organizasyonunu ve iş güvenliğini yönlendiren teknik bir personel mahiyetinde çalıştım."

ATMACA: MASUMUM, SUÇSUZUM VE MAĞDURUM

Tutuklu müteahhit Kadir Atmaca ise binanın yapımında herhangi bir kusuru olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Kadirli, "Binayı yapı denetim firması ve şantiye şefi ile beraber yaptım. Binayı yapım aşamasında her tabla için dökülen betondan numune alınarak, değerler normal çıkınca bir üst tablanın dökümüne müsaade edilmiştir. Binayı yönetmelik şartlarına uygun olarak yaptım. Üzerime atılı bulunan malzeme kalitesizliği suçlamasını, bina yapım aşamasında alınan laboratuvarlardan görüleceği üzere kaliteli malzeme kullanılmıştır. Masumum, suçsuzum ve mağdurum. O nedenle tutuksuz yargılanmamı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"BELGELERE BEN İMZA ATTIM, SİGORTA YAPMADIK"

Müteahhit Kadir Atmaca, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı'nın savunması ve dosyadaki belgeler sorulunca şunları anlattı:

"Yapı denetim belgelerinde şantiye şefi olarak imzayı ben attım, çoğunlukla işim olması ve evrakların tamamlanması nedeniyle imzaları ben attım ancak şantiye şefi olarak Beyza Aygün Bağdatlı ile anlaşmıştım. Aile şirketiydik, kendisine harçlık verdim. Yalan söylemeye gerek yok; sigorta yapmadık. Yeni mezundu, stajyer gibiydi. İşi öğrensin diye yardımcı olduk, bize de şantiye şefi gerekliydi."

Yapı denetim şirketi yetkililerinden inşaat mühendisi Hakan Çirişoğlu da kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanıklardan Nevzat Bol, ve Mehmet Kara da binada görev almadıklarını ve proje kontrol formundaki imzaların kendi imzaları olmadığını ileri sürdüler.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Kadir Atmaca'nın tutukluluk haline devamına, Mehmet Kara ve Nevzat Bol'dan imza örnekleri alınarak dosyadaki belgelerde yer alan imzalar ile karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.