29 MART 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Yeni diziden güçlü başlangıç

29 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon dünyasının gündemine damga vurdu. Günün en çok merak edilen başlıklarının başında, TRT 1’in sevilen yapımı Teşkilat ile Star TV’nin yeni dizisi Çirkin arasındaki reyting yarışı yer aldı. Açıklanan verilere göre Teşkilat zirvedeki yerini korurken, yeni dizi Çirkin ilk bölümüyle güçlü bir başlangıç yaparak gecenin en dikkat çekici sonucu oldu.

Özellikle “29 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları”, “günün en çok izlenen dizileri”, “Çirkin dizisi reyting”, “Teşkilat reyting sonucu” ve “yeni dizi Çirkin kaç reyting aldı” gibi aramalar hız kazanırken, açıklanan tablo pazar akşamı rekabetinin oldukça sert geçtiğini ortaya koydu. Verilere göre yeni dizi Çirkin, ilk bölümünde beklentileri aşarak üst sıralara yerleşti.

29 MART 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVENİN SAHİBİ TEŞKİLAT OLDU

TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, 29 Mart 2026 Pazar günü 6,54 reyting alarak günün en çok izlenen programı oldu. Bir puanı aşkın artışla dikkat çeken yapım, son haftalardaki düşüş eğilimini tersine çevirerek zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Altıncı sezonunda da güçlü performansını sürdüren Teşkilat, pazar gününü lider tamamlayarak bir kez daha ekranın en güçlü yapımlarından biri olduğunu gösterdi. 29 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları içinde en net tablo, Teşkilat’ın günü açık ara önde kapatması oldu.

YENİ DİZİ ÇİRKİN İLK BÖLÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gecenin en dikkat çekici sonucu ise Star TV’nin yeni dizisi Çirkin oldu. Dizi, ilk bölümüyle 4,75 reyting aldı ve günün en çok izlenen ikinci programı olarak güçlü bir başlangıca imza attı.

Yeni dizi Çirkin’in ilk bölüm performansı, pazar akşamı ekran rekabetinde önemli bir çıkış olarak öne çıktı. “Çirkin dizisi kaç reyting aldı” ve “yeni dizi Çirkin nasıl başladı” sorularına yanıt arayan izleyiciler için açıklanan veriler, dizinin beklentileri aştığını gösterdi.

29 MART 2026 PAZAR GÜNÜ EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,54 2 Çirkin 4,75 3 Survivor 4,51 4 Doktor Başka Hayatta 3,47 5 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,26 6 Teşkilat (Özet) 2,80 7 Show Ana Haber 2,27 8 Son Hesaplaşma (Y.S) 2,12 9 Kanal D Ana Haber 2,00 10 Çirkin (TKR) 1,90

Veri kaynağı TİAK

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ ARASINDA HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKTI?

29 Mart 2026 Pazar gününün en çok izlenen dizileri listesinde ilk sırada Teşkilat yer aldı. Onu yeni dizi Çirkin takip etti. NOW TV dizisi Doktor Başka Hayatta ise hafif oranda artmasına rağmen 3,47 reyting ile dördüncü sıraya geriledi.

TV8’in yarışma programı Survivor ise 4,51 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı. Böylece pazar akşamı ekranında dizi ve yarışma rekabeti birlikte öne çıktı. Haber bültenleri tarafında ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,26 reyting ile günün en çok izlenen haber programı oldu.

29 Mart 2026 Pazar reyting birincisi hangi program oldu?

29 Mart 2026 Pazar günü reyting birincisi 6,54 reyting ile Teşkilat oldu.

Yeni dizi Çirkin kaç reyting aldı?

Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, ilk bölümünde 4,75 reyting aldı.

29 Mart 2026 Pazar günü en çok izlenen ikinci program hangisiydi?

Günün en çok izlenen ikinci programı 4,75 reyting ile Çirkin oldu.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 4,51 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı.

Doktor Başka Hayatta kaç reyting aldı?

Doktor Başka Hayatta, 29 Mart 2026 Pazar günü 3,47 reyting aldı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,26 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.