29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 29 Mayıs hangi burç sorusu ise 29 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 29 Mayıs hangi burç? İşte 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
29 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 29 Mayıs hangi burç? İşte 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
29 MAYIS HANGİ BURÇ?
29 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 29 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
29 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
29 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 29 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 29 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 29 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 29 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
29 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1489 - Mimar Sinan, Türk mimar (ö. 1588)
- 1794 - Antoine Bussy, Fransız kimyager (ö. 1882)
- 1860 - Isaac Albéniz, İspanyol besteci ve piyanist (ö. 1909)
- 1868 - Abdülmecid Efendi, son Osmanlı halifesi (ö. 1944)
- 1887 - Müfit Ratip, Türk oyun yazarı ve çevirmen (ö. 1920)
- 1903 - Bob Hope, Amerikalı komedyen (ö. 2003)
- 1904 - Gregg Toland, Amerikalı görüntü yönetmeni (ö. 1948)
- 1917 - John F. Kennedy, ABD'nin 35. Başkanı ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1963)
- 1920 - John Harsanyi, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2000)
- 1922 - Iannis Xenakis, Yunan besteci (ö. 2001)
- 1926 - Abdoulaye Wade, Senegal’in üçüncü Cumhurbaşkanı
- 1929 - Abdullah Baştürk, Türk sendikacı ve DİSK Genel Başkanı (ö. 1991)
- 1929 - Korkut Özal, Türk siyasetçi (ö. 2016)
- 1929 - Peter Higgs, İngiliz teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2024)
- 1938 - Şule Yüksel Şenler, Türk yazar
- 1941 - Bob Simon, Amerikalı gazeteci ve haber spikeri (ö. 2015)
- 1945 - Aydın Tansel, Türk şarkıcı, besteci ve müzisyen (ö. 2016)
- 1946 - Héctor Yazalde, Arjantinli eski millî futbolcu (ö. 1997)
- 1948 - Nick Mancuso, İtalyan kökenli Kanadalı oyuncu
- 1948 - Marianne Pitzen, Alman sanatçı ve müze yöneticisi
- 1949 - Brian Kidd, İngiliz futbolcu, futbol antrenörü ve teknik direktör
- 1949 - Francis Rossi, İngiliz müzisyen
- 1953 - Danny Elfman, Amerikalı film müziği bestecisi
- 1955 - John Hinckley Jr., Amerikalı suçlu
- 1956 - La Toya Jackson, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (Michael Jackson'ın ablası)
- 1957 - Ted Levine, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu
- 1957 - Muhsin Mahmelbaf, İranlı yönetmen, senarist, film editörü ve film yapımcısı
- 1958 - Annette Bening, Amerikalı oyuncu
- 1959 - Rupert Everett, İngiliz oyuncu
- 1959 - Roland Koch, İsviçreli aktör
- 1961 - Melissa Etheridge, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen
- 1963 - Blaze Bayley, İngiliz şarkıcı
- 1963 - Ukyo Katayama, Formula 1'de altı sezon boyunca yarışmasıyla Japon yarışçı
- 1965 - Yaya Aubameyang, Gabonlu millî futbolcu
- 1967 - Noel Gallagher, İngiliz müzisyen
- 1967 - Heidi Mohr, Alman profesyonel futbolcu (ö. 2019)
- 1969 - Acun Ilıcalı, Türk yapımcı, sunucu ve medya patronu
- 1970 - Roberto Di Matteo, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu
- 1970 - Brian Turk, Amerikalı oyuncu
- 1973 - Anthony Azizi, Amerikalı dizi oyuncusu
- 1973 - Alpay Özalan, Türk futbolcu
- 1975 - Melanie Brown, İngiliz televizyon karakteri, şarkıcısı ve aktris
- 1975 - David Burtka, Amerikalı oyuncu
- 1976 - Gülşen, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı
- 1976 - Hakan Günday, Türk yazar
- 1977 - Massimo Ambrosini, İtalyan eski fubtolcu
- 1977 - Marco Cassetti, İtalyan millî futbolcu
- 1979 - Arne Friedrich, Alman futbolcu
- 1980 - Petek Dinçöz, Türk şarkıcı, manken, oyuncu ve sunucu
- 1981 - Andrey Arşavin, Rus futbolcu
- 1982 - Ana Beatriz Barros, Brezilyalı süper model
- 1982 - Elyas M'Barek, Alman oyuncu
- 1982 - Nataliya Dobrinska, Ukraynalı heptatlet
- 1983 - Alberto Medina, Meksikalı futbolcu
- 1984 - Carmelo Anthony, Amerikalı basketbolcu
- 1985 - Hernanes, Brezilyalı futbolcu
- 1987 - Taner Arı, Avusturyalı Türk futbolcu
- 1988 - Daria Kinzer, Hırvat şarkıcı ve söz yazarı
- 1988 - Muaz el-Kesasibe, Ürdünlü savaş pilotu (ö. 2015)
- 1989 - Riley Keough, Amerikalı oyuncu ve model
- 1993 - Richard Carapaz, Ekvadorlu yol bisikleti yarışçısı
- 1995 - Nicolas Pépé, Nijeryalı millî futbolcu
- 1998 - Markelle Fultz, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur
- 1998 - Felix Passlack, Alman futbolcu
- 1999 - Park Ji-hoon, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
29 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
29 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
29 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
29 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı
29 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 29 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
29 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
29 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
29 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
29 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 29 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.