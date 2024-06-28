29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 29 Mayıs hangi burç sorusu ise 29 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 29 Mayıs hangi burç? İşte 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

29 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 29 Mayıs hangi burç? İşte 29 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

29 MAYIS HANGİ BURÇ?

29 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 29 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

29 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

29 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 29 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 29 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 29 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 29 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

29 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1489 - Mimar Sinan, Türk mimar (ö. 1588)

1794 - Antoine Bussy, Fransız kimyager (ö. 1882)

1860 - Isaac Albéniz, İspanyol besteci ve piyanist (ö. 1909)

1868 - Abdülmecid Efendi, son Osmanlı halifesi (ö. 1944)

1887 - Müfit Ratip, Türk oyun yazarı ve çevirmen (ö. 1920)

1903 - Bob Hope, Amerikalı komedyen (ö. 2003)

1904 - Gregg Toland, Amerikalı görüntü yönetmeni (ö. 1948)

1917 - John F. Kennedy, ABD'nin 35. Başkanı ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1963)

1920 - John Harsanyi, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2000)

1922 - Iannis Xenakis, Yunan besteci (ö. 2001)

1926 - Abdoulaye Wade, Senegal’in üçüncü Cumhurbaşkanı

1929 - Abdullah Baştürk, Türk sendikacı ve DİSK Genel Başkanı (ö. 1991)

1929 - Korkut Özal, Türk siyasetçi (ö. 2016)

1929 - Peter Higgs, İngiliz teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2024)

1938 - Şule Yüksel Şenler, Türk yazar

1941 - Bob Simon, Amerikalı gazeteci ve haber spikeri (ö. 2015)

1945 - Aydın Tansel, Türk şarkıcı, besteci ve müzisyen (ö. 2016)

1946 - Héctor Yazalde, Arjantinli eski millî futbolcu (ö. 1997)

1948 - Nick Mancuso, İtalyan kökenli Kanadalı oyuncu

1948 - Marianne Pitzen, Alman sanatçı ve müze yöneticisi

1949 - Brian Kidd, İngiliz futbolcu, futbol antrenörü ve teknik direktör

1949 - Francis Rossi, İngiliz müzisyen

1953 - Danny Elfman, Amerikalı film müziği bestecisi

1955 - John Hinckley Jr., Amerikalı suçlu

1956 - La Toya Jackson, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (Michael Jackson'ın ablası)

1957 - Ted Levine, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1957 - Muhsin Mahmelbaf, İranlı yönetmen, senarist, film editörü ve film yapımcısı

1958 - Annette Bening, Amerikalı oyuncu

1959 - Rupert Everett, İngiliz oyuncu

1959 - Roland Koch, İsviçreli aktör

1961 - Melissa Etheridge, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen

1963 - Blaze Bayley, İngiliz şarkıcı

1963 - Ukyo Katayama, Formula 1'de altı sezon boyunca yarışmasıyla Japon yarışçı

1965 - Yaya Aubameyang, Gabonlu millî futbolcu

1967 - Noel Gallagher, İngiliz müzisyen

1967 - Heidi Mohr, Alman profesyonel futbolcu (ö. 2019)

1969 - Acun Ilıcalı, Türk yapımcı, sunucu ve medya patronu

1970 - Roberto Di Matteo, İtalyan teknik direktör ve eski futbolcu

1970 - Brian Turk, Amerikalı oyuncu

1973 - Anthony Azizi, Amerikalı dizi oyuncusu

1973 - Alpay Özalan, Türk futbolcu

1975 - Melanie Brown, İngiliz televizyon karakteri, şarkıcısı ve aktris

1975 - David Burtka, Amerikalı oyuncu

1976 - Gülşen, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı

1976 - Hakan Günday, Türk yazar

1977 - Massimo Ambrosini, İtalyan eski fubtolcu

1977 - Marco Cassetti, İtalyan millî futbolcu

1979 - Arne Friedrich, Alman futbolcu

1980 - Petek Dinçöz, Türk şarkıcı, manken, oyuncu ve sunucu

1981 - Andrey Arşavin, Rus futbolcu

1982 - Ana Beatriz Barros, Brezilyalı süper model

1982 - Elyas M'Barek, Alman oyuncu

1982 - Nataliya Dobrinska, Ukraynalı heptatlet

1983 - Alberto Medina, Meksikalı futbolcu

1984 - Carmelo Anthony, Amerikalı basketbolcu

1985 - Hernanes, Brezilyalı futbolcu

1987 - Taner Arı, Avusturyalı Türk futbolcu

1988 - Daria Kinzer, Hırvat şarkıcı ve söz yazarı

1988 - Muaz el-Kesasibe, Ürdünlü savaş pilotu (ö. 2015)

1989 - Riley Keough, Amerikalı oyuncu ve model

1993 - Richard Carapaz, Ekvadorlu yol bisikleti yarışçısı

1995 - Nicolas Pépé, Nijeryalı millî futbolcu

1998 - Markelle Fultz, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur

1998 - Felix Passlack, Alman futbolcu

1999 - Park Ji-hoon, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

29 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

29 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

29 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

29 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı

29 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 29 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

29 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

29 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

29 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

29 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 29 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.