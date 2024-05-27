29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur bedava mı?

29 Mayıs İstanbul fethinin yıl dönümüne sayılı günler kala yurttaşlar 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da 29 Mayıs günü toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur bedava olarak yurttaşların kullanımına sunulmuştu. Bu yıl 29 Mayıs'ta böyle bir uygulama olup olmayacağı ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki, 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur bedava mı? İşte detaylar.

Resmi tatil ve bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesi sebebiyle yurttaşlar 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu gündeme getirdi. İstanbul'un fethinin yıl dönümü olması sebebiyle geçtiğimiz yıl İstanbul'da 29 Mayıs günü toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur bedava olarak hizmet vermişti. Peki, 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur bedava mı? İşte ayrıntılar.

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümü olması sebebiyle toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Bu yıl ise İBB'den toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

İstanbul'da 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur bedava mı?

İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs Çarşamba günü toplu taşıma, metro, metrobüs, marmaray, otobüs, vapur gibi ulaşım araçlarının bedava olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.