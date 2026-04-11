29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödül töreni düzenlendi: Ödüller sahiplerini buldu

Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda teşvik amacıyla verilen 29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri töreni, İstanbul Hrant Dink Vakfı Agos Gazetesi binasında gerçekleşti.

Ödüller, bu yıl da 10 Nisan’da doğan Metin Göktepe’nin doğum gününde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kazananlar, Abdurrahman Gök, Çiğdem Toker, Gökçer Tahincioğlu, Nazım Alpman, Nurcan Bilge Gökdemir, Özlem Akarsu Çelik, Sultan Özer ve Timur Soykan’dan oluşan jüri tarafından belirlendi.

Törene Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe, ablası Meryem Göktepe ve ailesinin yanı sıra sendika, gazetecilik örgütü, siyasi parti temsicileri de katıldı. Törenin sunuculuğunu evrensel.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Zeliha Irmak üstlendi. Açılış konuşmasında Zeliha Irmak, 2025 Ekim ayında katledilen gazeteci Hakan Tosun’u anarak başladı. TCK 217/A halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla tutuklanan Alican Uludağ ve İsmail Arı’yı hatırlatan Irmak, “Metin’i örnek alan, onu kalemlerine kameralarına yansıtan gazetecilerin ödüllendirilmesi ve gazetecilikle kavga eden iktidara başaramadıklarını söylemek için buradayız” dedi.

GÖKDEMİR, ARI'NIN MESAJINI İLETTİ

Törende konuşan Nurcan Gökdemir, “Öldürülen bir gazetecinin gazetesinin salonunda, öldürülen bir gazeteci adına verilen bir ödülü, öldürülen bir gazeteci hakkında yapılan bir habere verdik. Bu ülkede gazetecilik uzun süredir tehditlerle, cezalandırmalarla ve ölümlerle sınanır bir meslek oldu. Ama gazetecilik her dönem bir yol buldu ya da yol açtı. Metin’i öldürdüler ama yerine nice Metinler geldi. Bizi gazetecilik yapmaktan alıkoyamayacaklar. İnadına gazetecilik” dedi.

Gökdemir sözünün ardından tutuklu gazeteci İsmail Arı’nın mesajını iletti. Arı mesajında tutuklu olmasının nedeninin mesleğini yapması olduğunu belirterek, gazetecilik yapmaktan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

YAZILI HABER DALINDA İKİ ÖDÜL

Hazar Dost, Aposto’da “Yeni 'Türk Beşleri'yle tanışın: Kurusıkıdan dönüştürülmüş silah piyasasında Türkiye'nin rolü ne?” başlığıyla yayımlanan haberiyle Yazılı Haber Ödülü’nü kazandı.

Yazılı Haber Ödülü’nü kazanan diğer isim ise T24’te “AYM'den 10 Ekim Katliamı'nda ölen Veysel Atılgan hakkında tek cümlelik karar: Yaşam hakkı ihlal edilmedi” başlığıyla yayımlanan haberiyle Cengiz Anıl Bölükbaş oldu.

YAZILI HABER DALINDA ÜÇ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Yazılı Haber kategorisinde başvuruların ve nitelikli haberlerin çok yoğun olduğunu değerlendiren Jüri, bu dalda üç Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Ayşegül Başar, Bianet’te “Nusaybin sınırında işkence gören D.K’ya 'bayrak indirme' iddiaları sorulmadı” başlığıyla yayımlanan haberiyle Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Bu kategorideki ikinci ödül ise Evrensel’de “Cezaevindeki çocuklar: Islah mı işkence mi?” başlığı ile yayımlanan dosya haberiyle, Eylem Nazıler’e verildi. Nazlıer’in haberi, cezaevine giren çocukların karşılaştıkları kötü muameleyi anlatıyor.

Yazılı haber dalındaki bir diğer Jüri Özel Ödülü ise dört isme verildi. Cemre Demircioğlu, Zeynep Şentek, Craig Shaw ve Vedat Örüç, “Yeşilden Griye” başlık dosya haber ile ödül almaya hak kazandı.

GÖRÜNTÜLÜ HABER ÖDÜLÜ: “HAKAN TOSUN İSTANBUL'UN ORTA YERİNDE NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?”

Görüntülü Haber Ödülü’nü, T24’te “Hakan Tosun İstanbul'un orta yerinde nasıl öldürüldü?” başlığı ile yayınlanan haberiyle Emre Şimşek aldı. Şimşek haberinde, sokak ortasında darbedilerek öldürülen Gazeteci Hakan Tosun cinayetini, olay anından soruşturmaya kadar çok yönlü şekilde aktarıyor.

Görüntülü Haber dalında Halk TV’de “Barakalara sıkıştırılan hayatlar: Silivri Harmanlık Mahallesi” başlığıyla yayımlanan haber Elifcan Yüksel’e Jüri Özel Ödülü kazandırdı.

FOTOĞRAF ÖDÜLÜ: POSTAL ALTINDA TANIKLIK!

Adnan Bilen Mezopotamya Ajansı’nda yayımlanan “Postal altında tanıklık!” adlı fotoğrafıyla Fotoğraf Ödülü’nü aldı.

YEREL GAZETECİLİK ÖDÜLÜ

Yerel Gazetecilik Ödülü, “Farklı dilde muayene” başlığıyla İskenderun SES gazetesinde yayınlanan üç günlük dosyaya imza atan Akın Bodur’a verildi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: TUTUKLU GAZETECİLER VE SALDIRI ALTINDAKİ GAZETECİLİK

Ödül Jürisi, bu kategoriler dışında, son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama ve baskıların arttığına dikkat çekerek, bu kapsamda “Tutuklu gazeteciler ve saldırı altındaki gazetecilik” başlığıyla Jüri Özel Ödülü verilmesine karar verdi. Jüri, bu ödülün, hakikat peşinde koşan tüm gazetecileri “Benim için hepiniz Metin’siniz” diye tarif eden, Metin Göktepe’nin annesi Fadime Ana’ya verilmesini kararlaştırdı.