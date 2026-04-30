29 Nisan 2026 Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı mı?

29 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Yeni haftada Türkiye Kupası karşılaşmasının olmaması, özellikle dizi ve yarışma programları arasındaki zirve yarışını daha da dikkat çekici hale getirdi.

29 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting listesinin ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında özellikle Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde hangi yapımın zirveye yerleşeceği merak konusu olacak. Bu hafta Türkiye Kupası maçı bulunmadığı için reyting sıralamasında geçen haftaya göre önemli değişiklikler yaşanabilir.

BU HAFTA REYTİNG YARIŞINDA NE BEKLENİYOR?

Geçtiğimiz hafta ekranlarda Galatasaray-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öne çıkmıştı. Ancak 29 Nisan Çarşamba akşamı aynı etkiyi yaratacak bir Türkiye Kupası yayınının olmaması, diziler için daha açık bir rekabet alanı oluşturdu.

Bu nedenle gözler özellikle Yeraltı, Eşref Rüya, haber bültenleri ve yarışma programlarının performansına çevrildi. Spor yayınının olmadığı bir akşamda dizilerin izlenme oranlarında yükseliş olup olmayacağı merak ediliyor.

22 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA NE OLMUŞTU?

22 Nisan 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçlarında atv ekranlarında yayınlanan Galatasaray-Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması zirveye yerleşmişti. Karşılaşma, 20:30-22:30 saatleri arasında ekrana gelmiş ve yüksek izlenme oranıyla günün en çok izlenen yapımı olmuştu.

Now TV’nin son haftalarda güçlü performans sergileyen dizisi Yeraltı ise maç yayınına rağmen zirve yarışının en dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Ancak önceki bölümlerde çift haneli reytinglere ulaşan dizi, yaklaşık bir puanlık düşüş yaşayarak ikinci sıraya geriledi.

22 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA 20+ABC1 İLK 10 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası 9,63 2 Yeraltı 8,49 3 Eşref Rüya 5,90 4 Yeraltı Özet 5,11 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,66 6 Esra Erol'da 4,18 7 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,90 8 Survivor 3,77 9 ATV Ana Haber 3,44 10 Eşref Rüya Özet 3,24

Veri kaynağı: TİAK

29 Nisan 2026 Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı ancak televizyon dünyasında beklenti oldukça yüksek. Geçen hafta Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasının damga vurduğu reyting yarışında bu kez Türkiye Kupası maçı olmayacağı için diziler arasında daha farklı bir tablo ortaya çıkabilir. Güncel liste açıklandığında çarşamba akşamının gerçek kazananı belli olacak.